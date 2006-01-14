وزير بهداشت از اقدامات كميته امداد امام خميني(ره) تقدير كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر كامران باقري لنكراني در اين ديدار ضمن قدرداني از خدمات كميته امداد امام خميني طي سخناني اظهار داشت: كميته امداد يكي از نهادهايي است كه منشاء بركات زيادي است و تحت نام حضرت امام خميني (ره) به توفيقات شايسته اي دست يافته است.

وي افزود: اقدامات سازنده و بي نظير و فعاليتهاي بسيار خوبي كه در زمينه هاي اشتغال و خودكفايي از سوي كميته امداد انجام شده در نوع خود بي نظير است.

لنكراني تاكيد كرد: فعاليتهاي امدادي و مجموعه كارهايي كه در اين كميته به ثمر مي رسد تجربه هاي گرانقدري است كه به آن افتخار مي كنيم و اين اقدامات ارزنده الگوهاي كار آفريني ، خدمت رساني و خودكفايي در دنياست و هركس از اقصي نقاط جهان با اين دستاوردها آشنا شده آن را تحسين كرده است.

وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، تصريح كرد: زمينه هاي همكاري مناسبي بين كميته امداد و وزارت بهداشت و درمان وجود دارد كه نمونه آن طرح جلوگيري از سو تغذيه كودكان مناطق محروم است و اميدواريم اين طرح با جديت در آينده ادامه پيدا كند.

وي ياد آور شد: به عنوان عضوي از دولت نهم اميدوارم بتوانيم اين فرايند را تسهيل كنيم.

لنكراني هدف بازديد خود را از بيمارستان بازرگانان را ديدار با كاركنان ، بررسي مشكلات مالي و تجهيزات بيمارستان و تعامل هر چه بيشتر با كميته امداد امام خميني(ره) ذكر كرد.

بر اساس اين گزارش سيد رضا نيري، سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) نيز در اين ديدار ضمن تشريح خدمات اين نهاد در زمينه هاي گوناگون حمايتي آمادگي خود را براي هر گونه همكاري در زمينه خدمت رساني به اقشار نيازمند به ويژه در زمينه خدمات بهداشتي و درماني اعلام كرد.

گفتني است دكتر لنكراني و هيئت همراه همچنين از مركز آموزش عالي و دانشگاه كميته امداد امام خميني(ره) و نمايشگاه دستاوردهاي توليدات خودكفايي مددجويان اين نهاد بازديد كرد.