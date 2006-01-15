ايران طي چهار سال آينده 20 ميليارد دلار بنزين وارد خواهد كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از ميس، "تداوم افزايش مصرف بنزين در ايران و فشار بر دولت براي تخصيص اعتبارات جديد به منظور واردات بنزين" ديگر در اقتصاد چند سال اخير ايران به يك مساله عادي تبديل شده است.

بر اساس اين گزارش، مصرف بنزين در ايران در اواخر سال 2005 به اوج خود رسيد و خودروهاي ايراني روزانه 68.8 ميليون ليتر معادل 43 هزار بشكه در روز بنزين مصرف كردند.

افزايش روزافزون مصرف بنزين در ايران موجب تشديد فشار بر دولت براي تخصيص اعتبارات جديد به منظور افزايش واردات آن شده است، كه حدود 40 درصد بنزين مصرفي ايران را تامين مي كند.

اين گزارش مي افزايد، مصرف بنزين در ايران طي سالهاي اخير به طور متوسط سالانه 10 درصد رشد يافته است، و به همين منظور ايران قصد دارد ظرفيت توليد نفت خود را طي پنج سال آينده سه برابر كند و از 40 ميليون ليتر در روز به 122 ميليون ليتر افزايش دهد.

به گزارش ميس، با در نظر گرفتن رشد 10 درصدي مصرف بنزين در ايران و با توجه به اينكه طرح هاي افزايش ظرفيت توليد بنزين ايران حداقل تا سال 2010 محقق نخواهد شد، پيش بيني مي شود ايران طي چهار ساله 2006 تا 2009 بالغ بر 20 ميليارد دلار صرف واردات بنزين نمايد.

ميس مي افزايد، علاوه بر خودروها كه مهمترين منبع تقاضا براي بنزين در ايران هستند، نيروگاه هاي ايران نيز كه با سوختهاي گازوئيلي فعاليت مي كنند بر روند افزايش تقاضا براي سوخت وارداتي افزوده اند و هم اكنون مصرف گازوئيل ايران نيز به بالاترين سطح چند سال اخير خود رسيده است.

اين گزارش حاكي است، در حاليكه ايران روزانه نزديك به 80 ميليون ليتر گازوئيل مصرف مي كند، براي جلوگيري از كاهش هاي احتمالي در دوران اوج مصرف برق در فصل زمستان مجبور است 3 ميليون ليتر اضافي گازوئيل نيز وارد كند.

بر پايه اين گزارش، در حاليكه آهنگ رشد مصرف نفت و گاز ايران موجب نگراني كارشناسان انرژي از كمبود انرژي و سوخت در آينده اي نزديك شده است، افزايش واردات سوخت موجب افزايش فشار مالي بر دولت شده است كه يارانه فراواني را در اين زمينه متحمل مي شود.

اين گزارش مي افزايد، در حاليكه بخش قابل توجهي از گاز توليدي ايران به مصارف خانگي و نيروگاه ها مي رسد مقامات انرژي ايران از هم اكنون نگران روزهاي اوج مصرف گاز در فصل زمستان هستند.

ايران در بهترين شرايط فقط مي تواند از 40 ميليون متر مكعب در روز گاز طبيعي به منظور توليد برق نيروگاه ها استفاده نمايد و اين در حالي است كه چاه هاي بالغ نفتي ايران نيز نيازمند تزريق گاز براي افزايش توليد مي باشند.