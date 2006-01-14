وزير كشور چهارشنبه در كميسيون امنيت ملي مجلس حاضر مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، وزير كشور قرار است چهارشنبه به سئوال زنگنه نماينده اهواز، شعباني نماينده سنندج ، ديواندره و كامياران، حسين اميري خامكاني نماينده زرند، پيمان فروزش نماينده زاهدان، هدايت الله ميرمرادزهي نماينده سراوان، بيژن شهباز خاني نماينده ملاير، مصطفي مطورزاده نماينده خرمشهر، بهمن محمد ياري نماينده تالش پاسخ دهد.

بررسي و انتخاب دو نفر از اعضا كميسيون جهت حضور در كميسيون تلفيق لايجه بودجه سال 1385 كل كشور، بررسي لايحه الحاق يك ماده به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، بررسي آخرين تحولات و اخبار هسته اي جمهوري اسلامي ايران با حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي از دستورات مهم يكشنبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است.

علل سقوط هواپيماي فالكن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با حضور مسوولين ذيربط نيز مهمترين دستورات كميته دفاعي كميسيون امنيت ملي مجلس است.

بررسي و پيگيري موضوع اسارت ديپلماتهاي جمهوري اسلامي ايران در كشور لبنان با حضور وزراي اطلاعات، امور خارجه و فرماندهان عاليرتبه سپاه از دستوركارهاي مهم سه شنبه كمسيون امنيت ملي مجلس است.

بنا بر اين گزارش در جلسه يكشنبه كميته امنيت داخلي و شوراهاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس سئوال مشترك آقايان شهباز خاني، خدادادي نمايندگان ملاير و ملكان در خصوص ساخت و سازهاي بي رويه و غير قانوني تعاوني هاي مسكن در شهرك شهيد محلاتي تهران بدون دريافت پروانه ساخت از شهرداري تهران با حضور مسئولين ذيربط را در دستور كار دارد.

شهبازخاني نماينده ملايرهمچنين از وزير كشور درخصوص انتصاب استاندار همدان و همكاري ضعيف او با مجمع نمايندگان همدان در مجلس شوراي اسلامي سئوال خواهد كرد.