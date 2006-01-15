5 ميليارد دلار اعتبار براي خروج خودروهاي فرسوده و توسعه حمل و نقل در سال 85

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در لايحه بودجه سال 1385 آمده است: به منظور دستيابي به توسعه پايدار شهري جهت حفظ محيط زيست به دولت اجازه داده شده براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري ، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري ) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385 حداكثرتا چهار ميليارد دلار از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس ) و 922 ميليون دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي تامين كند.

مطابق اين بند لايحه بودجه سال 1385، بخشي از اين مبلغ فوق قرار است جهت تامين 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي اختصاص يابد.

همچنين، بخش ديگيري از اعتبار فوق براي تامين پيش پرداخت فاينانس واگن هاي مسافري و لوكوموتيو مورد نياز براي خطوط راه آهن شهري تهران و حومه و قطار شهري ساير شهرها ، ايجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهري تهران و حومه با اولويت محدوده اضطرار آلودگي هوا و تسريع در تكميل قطار شهري شهرهاي بزر گ در سال 1385 اختصاص مي يابد.

اين بند لايحه بودجه سال 1385 مي افزايد: پرداخت كمك بلاعوض براي خريد 50 هزار دستگاه تاكسي جديد دو گانه سوزو 15 هزار دستگاه خودرو جمعي كوچك و مناسب (ون) ، اتخاذ تدابير افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي ، بهبود عبور و مرور شهري ، تسهيل در عبور و مرور افراد سالخورده نيز از جمله اقدامات ديگري است كه اعتبار فوق براي آنها هزينه خواهد شد.

در لايحه بودجه سال 1385 تصريح شده است: هيات وزيران مكلف است كه از مبلغ فوق براي مديريت مصرف سوخت جهت پرداخت حداكثر تا 7 درصد از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف 50 ميليون ريال براي خروج 250 هزار دستگاه خودرو ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده با خودروهاي نو دوگانه سوز اقدام كند.

در لايحه بودجه سال 1385 همچنين پيش بيني شده كه تخفيف در سود بازرگاني واردات خودروهاي ساخت داخل با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري ) كمتر از شش ليتر به ازاي هر بيست و پنج صدم (25/0 ) ليتر پنج درصد ، تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها ساخت داخل با موتور پايه گاز سوز، پرداخت بخشي از سود تسهلات بانكي اعطايي به كارخانه هاي خودرو سازبه منظور طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورهاي پايه گاز سوز داده شود.

همچنين براساس اين لايحه، شركت ملي نفت ايران مكلف شده از محل منابع داخلي خود 400 صد جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را در سال 1385 احداث و تجهيز كند.

در زمينه مديريت تقاضا و اصلاح ساختارجهت كمك به نصب و بهره برداري سامانه موقعيت مكاني در حمل و نقل عمومي درون شهري ، الزام بانكها ، بيمه ها ، گمرك ، بازرگاني و ساير دستگاههاي اجرايي ، كمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور ، اصلاح نظام و مديريت سامانهه اي حمل و نقل عمومي درون شهري ، و اتخاذ تدابير و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه سازي مصرف سوخت خودروها نيز از موارد ديگر است .