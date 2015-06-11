گردشگری از مهمترین بسترهای تعامل تبریز و ترابزون است

به گزارش خبرنگار مهر، اورهان فوضی گومروکچی اوغلو شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه روزهای فرهنگی ترابزون در تبریز با اشاره به حضور پیشین هیئت هنرمندان تبریزی در ترابزون اظهار داشت: سال ۲۰۱۴ هیئت ۶۵ نفره ای از تبریز در ترابزون حضور پیدا کردند و امروز هیئت فرهنگی و هنری ۷۵ نفری ترابوزان در تبریز حضور سفر کرده و حفظ و اجرای این مراسم ها و یادبودهای هفتگی، نشان از تلقی مردم تبریز و ایران از مردم ترابزون به عنوان برادر و خواهر است.

وی در ادامه ضمن امیدواری نسبت به تداوم این روحیه و تعاملات فرهنگی، به تغییرات شکل گرفته در معیارهای کلی شهری تبریز اشاره و تصریح کرد: در مقایسه با چهار سال گذشته خدمات شهری تبریز از نظر معیارهای کلی شهری تغییر یافته و آن را به شهری مبدّل ساخته که از هر نظر قابلیت پذیرایی از توریسم و گردشگری را دارا شده است.

شهردار ترابزون ادامه داد: در همین راستا سعی داریم با حضور هیئت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و شهری، تجاری، صنعتی و هنری ترابوزان در تبریز، ارتباطات گردشگری را در هر دو ملت و شهر مسلمان ادامه و توسعه دهیم چرا که این دوستی و محبت بوجود آمده بین مردم و مسئولین دو شهر در کنار فعالیت های این حوزه می تواند به توسعه صنعت توریسم و گردشگری و به اشتراک گذاری تجارب دو شهر منجر شود.

اورهان فوضی گومروکچی اوغلو در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: امیدوارم این رفت و آمد دو جانبه در راستای شناساندن پتانسیل ها و توانمندی های دوشهر همچنان تداوم داشته باشد.