مصوبات دولت در هرمزگان زيرساخت هاي استان را تقويت مي كند// اگر اين مصوبات اجرايي نشود مردم دچار نا اميدي و بد بيني خواهند شد

شهريار مشيري در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، بخشودگي جريمه باز پرداخت وام كشاورزان، كه در زمان خشك سالي از بانك ها وام دريافت كرده بودند، را مهمترين خواسته مردم در استان هرمزگان خواند.

وي افزود: رئيس جمهور به مردم قول دادند كه جريمه و ديركرد بازپرداخت وام كشاورزان بخشيده شود و آنان تنها اصل پول را برگردانند.

نماينده بندرعباس با اشاره به مصوبه مهم ديگر دولت در استان هرمزگان درباره احداث جاده دو بانده بند عباس - حاجي آباد گفت: اين محور ترانزيتي به " جاده مرگ" معروف است كه عرض 9 متري آن در اثر تخريب به 7 متر رسيده و داراي پيچ و خم هاي خطرناكي است و از طرف وزارت راه و ترابري به عنوان پرحادثه ترين حاده ايران شناخته شده است و از بدو پيروزي انقلاب خواست مردم ترميم و اصلاح جاده مذكور بوده است.

نماينده بندرعباس افزود: دولت هاي قبلي هر كدام در اين زمينه قول هايي داده بودند كه همه آنها در حد يك طرح خيالي باقي ماند و تا امروز حتي شروع به كار هم نشد .بنابراين خواهش ما از هيات دولت افزايش عرض 7 متري اين جاده به حداقل 14 متر بود.

وي تصريح كرد: رئيس جمهور افزايش دو باند را مصوب كرد و قرار براين شد كار احداث جاده ظرف سه سال يعني تا پايان سال 78 به پايان رسد و سال 78 سال بهرهبرداري آن باشد .

وي خاطر نشان كرد: احداث اين جاده در توسعه اقتصادي استان هرمزگان بسيار حائز اهميت خواهد بود.

مشيري ازتوجه هيات دولت به شبكه بهداشت و درمان استان هرمزگان خبرداد و قول مساعد رئيس جمهور براي تجهيز بيمارستانهاي استان و احداث بيمارستان 400 تخت خوابي در بندرعباس وهمچنين جبران كسري معلم در استان تا سقف مورد نياز،احيا و بازگشايي گمركات تعطيل شده و ساماندهي و قانوني كردن مبادلات مرزي را از ديگرمصوبات هيات دولت در استان هرمزگان خواند.

نماينده بندرعباس اجراي مصوبات و تصميمات اجذ شده توسط دولت را بسيار مهم دانست و گفت: در صورت اجراي زودهنگام تصميمات دولت،مردم به نظام و مسئولان بيش از پيش علاقه مند خواهند شد و در دراز مدت تاثير شگرف آن را شاهد خواهيم بود،اما دعين حال اگر اين تصميمات مصوب در بوروكراسي اداري بيفتد مردم دچار ياس و نا اميدي خواهند شد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به تعداد 180 هزار نامه جمع آوري شده در اين سفر خاطرنشان كرد: با ارائه اين نامه ها توسط مردم به رئيس جمهور مي توان روحيه اميد به حل معضلات و مشكلات را در دل مردم شاهد بود.

وي تاكيد كرد: مردم با اعتقاد به حركت دولت در جهت زدودن فقر و رفع مشكلات در استان هاي محروم هركدام در نامه اي از مشكلي حرف زده است كه اگر در يك دسته بندي قرار داده شوند شايد در كل مشكلات به 20 مورد هم نرسد، اما مردم اميد دارند كه درد دل آنان به گوش مسئولان مي رسد و مسئولان به اين دردها بي توجه نخواهند بود.