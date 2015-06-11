حضور بیش از ۲۰۰ متخصص در سمینار بین المللی هیپرتانسیون ریه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صومی پنجشنبه در آیین آغاز به کار نخستین سمینار بین المللی هیپرتانسیون ریه در تبریز با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی این شهر اظهار کرد: این شهر همواره بر داشتن بزرگان دینی، علمی و فرهنگی بر خود بالیده و بهمین دلیل ادامه راه بزرگان علمی این شهر ضروری است و امیدواریم ما نیز بتوانیم به وظیفه علمی و اجرایی خود در این حوزه جامعه عمل بپوشانیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به برگزاری سمینار های تخصصی پزشکی در استان گفت: برگزاری این گونه سمینار ها تلاشی برای ارتقای فعالیت های علمی در استان و ارتباط بین متخصصان علوم مختلف یکی از مهترین اهداف برگزاری این گونه سمینارها است که تواند در ایجاد ارتباط علمی و دانشگاهی بین اساتید مختلف موثر باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: نخستین سمینار بین المللی هیپرتانسیون ریه در تبریز با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از متخصصان این حوزه در مدت دو روز برگزار خواهد شد.

گفتنی است در طول برگزاری نخستین سمینار بین المللی هیپرتانسیون ریه، بزرگسالان و اطفال که به همت مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با همکاری انجمن ریه کشور ۲۱ و ۲۲ خرداد ۹۴ در هتل پارس تبریز برگزار می شود، اساتیدی از سوی انجمن هیپر تانسیون ریوی امریکا به ایراد سخنرانی های تخصصی خواهند پرداخت.