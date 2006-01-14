كنگره سالانه راديولوژي ايران با حضور متخصصان داخلي و خارجي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دبير علمي همايش درباره موضوعات اين كنگره افزود: هدف از برگزاري كنگره مذكور روشهاي تصويربرداري نوين از شكم، دستگاه عصبي، سينه، نوروراديولوژي، تكنيكهاي جديد از جمله ام. آر. آي ، سي تي اسكن ومولتي اسلايس است.

دكتر معصومه گيتي ادامه داد: تفاوت شاخص اين كنگره با كنگره هاي سالهاي قبل در اين است كه بيش از 15 متخصص از كشورهاي آمريكا، كانادا، انگليس، ايتاليا، دانمارك و فرانسه با ارتقاي سطح علمي پژوهشي در مورد برخي از بيماريها نظير سكته مغزي بحثهاي گسترده ارائه خواهند كرد .

وي افزود: در اين كنگره به جاي كتاب چكيده مقالات، يك شماره از اين مجله به طور كامل از چاپ مقالات راديولوژيست ها اختصاص يافته است.

دبير علمي بيست و يكمين كنگره سالانه راديولوژي ايران گفت: پس از فراخوان دبيرخانه كنگره در حدود 100 مقاله دريافت كرد كه از اين تعداد حدود 100 مقاله به صورت سخنراني و پوستر در روزهاي برگزاري كنگره ارائه خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، از برنامه هاي جانبي اين كنگره برگزاري مي تاوان به 2 همايش يك روزه از جمله همايش آنفورماتيك در راديولوژي و تكنولوژيست هاي راديولوژي و برپايي نمايشگاهي از محصولات مهندسي پزشكي و راديولوژي اشاره كرد.

بر پايه اين گزارش، بيست و يكمين كنگره راديولوژي ايران 27 تا 30 دي ماه در سالن همايشهاي رازي برگزار مي شود.