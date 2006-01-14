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۲۴ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۰۴

كنگره سالانه راديولوژي ايران با حضور متخصصان داخلي و خارجي برگزار مي شود

بيست و يكمين كنگره سالانه راديولوژي ايران و سيزدهمين دوره آموزش مداوم راديولوژي با هدف اطلاع رساني در مورد آخرين دستاوردهاي علمي پژوهشي، تكنولوژي طي هفته جاري در تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر،  دبير علمي همايش درباره موضوعات اين كنگره افزود: هدف از برگزاري كنگره مذكور روشهاي تصويربرداري نوين از شكم، دستگاه عصبي، سينه، نوروراديولوژي، تكنيكهاي جديد از جمله ام. آر. آي ، سي تي اسكن ومولتي اسلايس است.

دكتر معصومه گيتي ادامه داد: تفاوت شاخص اين كنگره با كنگره هاي سالهاي قبل در اين است كه بيش از 15 متخصص از كشورهاي آمريكا، كانادا، انگليس، ايتاليا، دانمارك و فرانسه با ارتقاي سطح علمي پژوهشي  در مورد برخي از بيماريها نظير سكته مغزي بحثهاي گسترده ارائه خواهند كرد .

وي افزود: در اين كنگره به جاي كتاب چكيده مقالات، يك شماره از اين مجله به طور كامل از چاپ مقالات راديولوژيست ها اختصاص يافته است.

دبير علمي بيست و يكمين كنگره سالانه راديولوژي ايران گفت: پس از فراخوان دبيرخانه كنگره در حدود 100 مقاله دريافت كرد كه از اين تعداد حدود 100 مقاله به صورت سخنراني و پوستر در روزهاي برگزاري كنگره ارائه خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، از برنامه هاي جانبي اين كنگره برگزاري مي تاوان به 2 همايش يك روزه از جمله همايش آنفورماتيك در راديولوژي و تكنولوژيست هاي راديولوژي و برپايي نمايشگاهي از محصولات مهندسي پزشكي و راديولوژي اشاره كرد.

بر پايه اين گزارش، بيست و يكمين كنگره راديولوژي ايران 27 تا 30 دي ماه در سالن همايشهاي رازي برگزار مي شود.

کد مطلب 277640

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