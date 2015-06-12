طرح ساخت نماد ۱۵ خرداد در کمیسیون فرهنگی شورای شهر ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ورامین با قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ و نقش مردم این خطه در دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی شناخته می شود به همین خاطر بصیرت و ولایتمداری مردم دیار ۱۵ خرداد همواره مورد تأکید مسئولان و شخصیت های کشوری و لشکری قرار داشته است.

در این میان عدم وجود نمادی مناسب ویژه قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ در شهرستان ورامین یکی از مسائل و موضوعاتی بوده که همواره مورد تأکید مسئولان فرهنگی و خانواده شهدا و ایثارگران قرار گرفته است.

خبرگزاری مهر در روز سه شنبه گزارشی با عنوان «ورامین نمادی برای ۱۵ خرداد ندارد/ وعده‌هایی که عملی نشد» را بر روی خروجی خبرگزاری خود قرار داد که در آن تأکید شد وجود یک نماد مناسب برای شهدای ۱۵ خرداد ورامین همواره یکی از موضوعات جنجالی در شهرستان بوده و با توجه به دغدغه ها و نگرانی مردم و مسئولان اقدام شایسته ای در این راستا صورت نگرفته است.

شهردار ورامین نیز روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از مصوبات ستاد بزرگداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد شهرستان ورامین اظهار داشت: ستاد بزرگداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد شهرستان ورامین فراخوان نماد ۱۵ خرداد را مورد تصویب قرار داده است.

علی حیدریان افزود: پس از انجام مراحل لازم، فراخوان برای ارسال طرح نماد ۱۵ خرداد از سوی سایت شهرداری ورامین انجام خواهد شد.

پس از درج گزارش خبرگزاری مهر و در نوزدهم خردادماه این موضوع در کمسیون فرهنگی شورای شهر ورامین مطرح شد به طوری که زهرا هداوند میرزایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی ورامین در این جلسه، با گرامیداشت ایام ۱۵ خرداد و یاد و خاطره امام خمینی اظهار داشت: یادمان شهدای جاویدالاثر ۱۵ خرداد که به دلیل ساخت برج نوری متوقف شده بود با هماهنگی شهردار ورامین مقرر شد که این برج به مکان دیگری منتقل و یادمان ۱۵ خرداد نیز در ابتدای خیابان مسجد جامع ساخته شود.

البته شامگاه پنج شنبه علی حیدریان شهردار ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنوز هماهنگی های لازم با بنده برای احداث یادمان ۱۵ خرداد در ابتدای خیابان مسجد جامع نشده است