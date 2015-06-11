به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آقامحمدی عصر پنج شنبه در مراسم کلنگ زنی کارخانه لاستیک سازی خرم آباد با اشاره به اینکه احداث این کارخانه نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال در مرکز استان خواهد داشت عنوان کرد: امیدواریم روزی شاهد راه اندازی کارخانه های متعدد در این استان و رونق اقتصاد و اشتغال باشیم.

وی با بیان اینکه استان لرستان یکی از استانهای محروم کشور محسوب می شود بیان داشت: به لحاظ وجود امکانات و همچنین اشتغال لرستان یکی از استانهای محروم کشور طی سالیان متمادی محسوب می شود.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه اندازی کارخانه لاستیک سازی در خرم آباد را به فال نیک برای آغاز رونق اقتصادی در استان می گیریم تصریح کرد: در این راستا دولت نیز باید توجه جدی به استان لرستان داشته باشد و از معاون اجرایی رئیس جمهور می خواهیم که پشتیبان این استان در هیئت دولت باشد.

آقامحمدی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر فضای وحدت و همدلی بین مسئولان استان لرستان وجود دارد عنوان کرد: در این راستا مدیریت ارشد لرستان همه توان خود را برای رفع مسائل و مشکلات مربوط به استان به کار گرفته و نمایندگان مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی نیز همواره پیگیر رفع معضلات موجود در استان بوده و همه توان خود در این زمینه به کار گرفته اند.

وی با بیان اینکه یک نمونه از از دستاوردهای ایجاد فضای وحدت در استان راه اندازی مجتمعذ کشت و صنعت بوده که بعد از ۲۰ سال تعطیلی در حال احیا است گفت: همچنین پروژه های راه آهن، آزاد راه و ... نیز در استان آغاز شده که نیازمند مساعدت و توجه جدی دولت برای تسریع در اجرای آنها هستیم.