قيمت روغن ماشين 5 درصد افزايش يافت

عباس حلوايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به علت افزايش قيمت روغن گفت: اين افزايش قيمت هيچ دليل خاصي ندارد.

وي با اشاره به قيمت لاستيك افزود: درحال حاضر قيمت لاستيك بر اساس قيمت هاي مصوب اجرايي مي شود اما زمزمه اخذ قيمت هاي جديد وجود دارد.

رييس اتحاديه توليد كنندگان لاستيك و روغن تصريح كرد: در حال حاضر از نظر توزيع لاستيك مسكلي وجود ندارد اما ايجاد شركتهاي حاشيه اي در كنار شركتهاي توليدي عامل اصلي گراني خواهد بود.

وي خاطر نشان كرد: ايجاد شركتهاي توزيعي در كنار شركتهاي توليدي توجيه اقتصادي ندارد و دولت بايد در اين خصوص نظارت جدي اعمال نمايد.

به گفته وي، براي جلوگيري از افزايش قيمت لاستيك بايد اين لاسيتكها بطور مستقيم از توليد كننده به دست توزيع كننده برسد و دستهاي واسطه اي از ميان برود.

حلوايي بهترين راهكار براي توزيع لاستيك را از طريق تعاوني هاي توزيعي صنفي دانست و گفت: اين تعاوني ها هم اكنون توسط توليد كنندگان در حال حذف مي باشند.

وي افزود: در حال حاضراز 9 واحد توليدي لاستيك تنها دو واحد دنا و بارز با تعاوني كار مي كنند و مابقي آنها همكاري لازم را ندارند كه در اين ميان دنا بيشترين و بارز كمترين همكاري را دارد.

رييس اتحاديه توليد كنندگان لاستيك و روغن تصريح كرد: از سال گذشته تا كنون قيمت لاستيك به تدريج تا 15 درصد افزايش يافته است كه اين امر به علت حذف تخفيف در قيمتهاي سازمان حمايت بوده است.