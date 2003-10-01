" بيل را بكش " به سالنهاي سينما راه يافت

"كوئنتين تارانتينو" درحال هدايت هنرپيشگان "بيل را بكش"

به گزارش خبرگزاري "مهر" ازسايتهاي اينترنتي فيلم " بيل را بكش" شش سال پس از كناره گيري "كوئنتين تارانتينو"، كارگردان صاحب سبك دنياي سينما ازفيلمسازي ، مهمان سالنهاي سينما شد.

اين اثركه ازحضورهنرپيشگاني چون"اما تورمن" و" لوسي لو" سود مي جويد درلوس آنجلس به نمايش درآمد. اين فيلم دوتكه شده وقسمت دومش سال آينده به نمايش عمومي درمي آيد.

اين اثرداستان قاتلي است كه مورد بي مهري همكاران ورئيسش قرارگرفته وپس ازگريزازمرگ با خود عهد مي بندد كه به مبارزه با آنها بپردازد.

"تورنتو" درمورد نمايش عمومي فيلم گفت:" شما همراه با 500 نفرديگربه تماشاي فيلم مي رويد ودر سالن سينما بررويتان بسته مي شود سپس چراغها روشن شده وپروژكتورروشن مي شود. دراين صورت شما مي توانيد پاورچين پاورچين برروي لاله هاي ذهن من حركت كنيد."

" ترومن" كه دراين فيلم كاراكترمحوري رابرعهده داشت نيمي ازفيلمبرداري را با شمشيري دردست گذراند .اوبا تاكيد براينكه حضوردرچنين اثري آسان نبود، گفت :"ايفاي نقش درتك تك صحنه هاي مبارزه اين فيلم برايم هراسناك بود."

صاحبنظران هاليوود اين فيلم كارگردان "جكي براون"،"سگ داني"و"داستان عاميانه" را اثري خوش ساخت ارزيابي كردند.

