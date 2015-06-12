برگزیدگان جشنواره عکس «شیراز امروز» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره پنجشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره عکس "شیراز امروز"،گفت: بیش از یکسال پیش در این مکان نخستین جشنواره برگزار شد که گمان نمی رفت به این قوت بار دیگر استمرار یابد.

هاشم مظاهری زاده با بیان اینکه جشنواره عکس "شیراز امروز" می تواند یک رویداد هنری ملی باشد، بیان کرد: درجریان این جشنواره زمانبندی از اولویت های برگزارکنندگان بود.

مظاهری زاده در ادامه به ارائه گزارش برگزاری این جشنواره پرداخت و گفت: درتورهای این جشنواره ۳۹۰ عکاس شرکت یافتند که پنج تور ویژه مجموعه های آموزشی و دانشگاهی برگزار شد.

وی افزود: حفظ استانداردهای کیفی سامانه از ویژگی های جشنواره عکس شیراز ماست که با حفظ معیارهای جشنواره ای به کار گرفته شد.

دبیر این جشنواره با بیان اینکه در مقایسه با دور نخست رشد افزونی در جشنواره دیده می شود، افزود: دو هزار و ۷۶۰ کار در سامانه جشنواره قرار گرفت که امروز بخشی از آن در نمایشگاه در معرض دید قرار گرفت.

وی یادآور شد: برگزاری چنین رویدادهایی بسیارسخت است چرا که برای برگزاری نمایشگاه در شیراز فضای استاندارد وجود ندارد افزون بر استانداردهای فنی نیاز استانداردهای هنری رعایت شود.

مظاهری زاده تاکید کرد: ۹۳ عکس از ۴۷۰ عکاس در این نمایشگاه قرار دارد.

در ادامه این آیین که با هنرنمایی حامد فقیه همراه شد پس از قرائت بیانیه هیئت داوران توسط عباس زارع خلیلی، رئیس هیئت داوران متشکل از سیف الله صمدیان، اسماعیل عباسی، سکینه رضایی، عباس زارع خلیلی، سجاد آورند برگزیدگان معرفی شدند:

بخش سوم، گردشگری شهر راز با نگاه خلاقانه: رضا قادری

شایسته تقدیر، امیر قیومی

رتبه سوم، رضا خسروی

رتبه دوم، امین فایضی

رتبه اول، امین برنجکار، عکاس خبرگزاری مهر

بخش دوم، ترافیک:

شایسته تقدیر : حمیدرضا محسنی جهرمی، احسان برنجکار

رتبه سوم، حسین خسروی

رتبه دوم، پوریا نادری

رتبه اول، احسان کمالی

بخش نخست، عمران وپیشرفت شهری:

شایسته تقدیر: زهرا نورانی، حامد صفایی

رتبه سوم، طاهره رخ بخش

رتبه دوم، بهزاد اشکر

رتبه نخست، یعقوب خوانسالار