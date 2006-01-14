بهزيستي از بروز ايدز در بين معتادان تزريقي پيشگيري مي كند

دكتر مجيد رضازاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مورد اقداماتي كه بهزيستي براي مبارزه با ايدز انجام مي دهد ، افزود: بهزيستي با توزيع سرنگ ، سوزن و كاندوم در بين معتادان تزريقي از بروز ايدز جلوگيري مي كند و همچينن يكسري برنامه هاي درماني نيز در نظر گرفته شده است.

وي خاطر نشان كرد: برنامه هاي پيشگيري از ايدز در مورد معتاداني انجام مي شود كه فعلا قصد ترك ندارند بلكه سعي مي كنيم رفتار آنها را كم خطر كنيم.

رضازاده تصريح كرد: 5 مركز ( DIC) در استان تهران و 12 مركز نيز در سراسر كشور براي مراجعه و دريافت خدمات معتادان در جهت پيشگيري از ايدز در اين افراد در نظر گرفته شده كه قرار است تا پايان امسال به 18 مركز افزايش پيدا كند. همچنين گروههايي از مددكاران و مشاوران اين مراكز نيز در پاركها ، خرابه ها و پاتوق معتادان مراجعه و ميان اين افراد سرنگ و... توزيع و به آنها نكات مهم را در زمينه جلوگيري از بروز ايدز اطلاع مي دهند.

كارشناس كاهش آسيب دفتر اعتياد بهزيستي با اشاره به اختصاص 600 ميليون تومان براي مبارزه و پيشگري از ايدز گفت: تاكنون 3139 معتاد تحت پوشش برنامه ها و خدمات پيشگيرانه ايدز قرار گرفته اند كه روزانه 3 سرنگ بين آنها توزيع شده است.