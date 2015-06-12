برنامه های سومین روز بخش تئاتر یادواره ملی طلوع خرداد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهدی زاده شامگاه پنج شنبه و در حاشیه برگزاری یادواره ملی طلوع خرداد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یادواره ملی طلوع خرداد در سومین سال برگزاری خود به دنبال آن است که با استفاده از ابزار هنر و به کارگیری ظرفیت هنرمندان رشته های مختلف هنری، ارزش ها و باورهای قیام ۱۵ خرداد را گسترش دهد .

رئیس کمیته اطلاع رسانی سومین یادواره ملی فرهنگی، هنری «طلوع خرداد» افزود: دبیرخانه های بخش های مختلف یادواره ملی طلوع خرداد در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت تشکیل شد و تلاش گردید تا از طریق فراخوان گسترده، زمینه حضور هر چه بیشتر هنرمندان فراهم شود.

وی ادامه داد: استقبال هنرمندان رشته های مختلف هنری از بخش های گوناگون یادواره ملی طلوع خرداد نشان می دهد که این یادواره توانسته است در به کارگیری پتانسیل و ظرفیت هنرمندان برای خلق آثار انقلابی گام هایی بردارد.

این مسئول اضافه کرد: هشت تئاتر صحنه ای و ۱۲ تئاتر خیابانی سومین یادواره ملی فرهنگی، هنری «طلوع خرداد» از عصر پنج شنبه ۲۱ خرداد ۹۴ به مدت چهار روز برای داوری آثار نمایشی در دو سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای رازی، کانون فرهنگی هدایت شهرستان ورامین و محوطه باز فرهنگسرای رازی اجرا می شوند.

مهدی زاده ادامه داد: روز شنبه ۲۳ خرداد نمایش های خیابانی در سه شهرستان پیشوا و پاکدشت و ورامین اجرا می شود که در پارک شهدای گمنام شهرستان پیشوا، نمایش «خنج خونین جنگ» نوشته علی ساکت به کارگردانی علیرضا امینی از شهرستان ورامین و در محوطه باز فرهنگسرای امام خمینی(ره) پاکدشت، نمایش «این زمین مال کیه» نوشته اصغر گروسی به کارگردانی مسعود براهیمی از شهرستان اصفهان، هر دو از ساعت ۱۹ به اجرا درمی آیند.

وی گفت:‌شنبه ۲۳ خردادماه در روز سوم اجرای تئاترها، نمایش صحنه ای «سکوتی سرد» به نوشته و کارگردانی محمد قاسمی از شهرستان ملایر، از ساعت ۱۷:۳۰ در سالن آمفی تئاتر کانون فرهنگی هدایت ورامین به روی صحنه می رود.

وی افزود: بخش تئاتر خیابانی نیز از ساعت ۱۸:۳۰ در محوطه باز فرهنگسرای رازی با اجرای نمایش «بینوایان ویکتور هوگو» نوشته علی اکبر کنعانی طریق به کارگردانی مارال ایزدبخش از شهرستان بوشهر آغاز می شود.

رئیس کمیته اطلاع رسانی سومین یادواره ملی فرهنگی، هنری «طلوع خرداد» اضافه کرد: «هیچ اتفاقی، اتفاقی نیست» نوشته کامران شهلایی به کارگردانی مرتضی اسدی مرام از شهرستان کرمانشاه نیز دومین تئاتر صحنه ای سومین روز این بخش از سومین یادواره ملی فرهنگی، هنری «طلوع خرداد» است که از ساعت ۱۹:۳۰ در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای رازی ورامین به نمایش درمی آید.

وی بیان داشت: تئاترهای خیابانی «دستور پوچ» نوشته و کارگردانی امیر رجب پور از شهرستان لاهیجان و «کودکان جنگ» نوشته و کارگردانی مختار محمدی از شهرستان مریوان نیز به ترتیب در ساعت های ۲۱ و ۲۱:۳۰ در محوطه باز فرهنگسرای رازی اجرا می شوند.