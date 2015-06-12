تعاونی های توسعه و عمران شهری در کردستان تاسیس می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رشیدی شامگاه پنج شنبه در نشست با فرماندار شهرستان بیجار با اشاره به ظرفیت های این شهرستان عنوان کرد: توسعه و تقویت شرکت های تعاونی یکی از سیاست های اصلی در استان و شهرستان است که باید این مهم به صورت ویژه در دستور کار مدیران و مسئولان استانی و شهرستان قرار گیرد.

وی با اشاره به وظايف، رسالت و ماموريت هاي این اداره کل تعاونم، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تعامل همه جانبه در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در حوزه اشتغال و تعاون به ویژه در شهرستان بیجار یکی از نیازهای اصلی و جدی به شمار می رود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با بیان اینکه 195 تعاونی در بیجار راکد و بلاتکلیف شده اند، گفت: برای حل این مشکل باید برنامه ریزی منسجم و راهبردی در دستور کار قرار گیرد و ما در استان آمادگی لازم برای حمایت از احیاء این تعاونی ها را داریم.

وی یادآوری نمود: كميته صيانت از واحدهاي تولیدي استان کردستان به ریاست استاندار تشکیل شده است که مشکلات واحدهای تولیدی و کارگری استان را بررسی و پیگیری می کند.

رشیدی همچنین با تاکید بر مزیت های بخش تعاون به عنوان یک بخش مردمی در اقتصاد کشور و استان اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امسال با شعار محوری" با ایجاد و تشکیل تعاونی کار ایجاد می کنیم تا به رفاه برسیم" تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهری را در دستور کار اجرایی خود قرار داده است که بر این اساس در 80 شهرستان کشور این تعاونی ها امسال ایجاد و راه اندازی می شوند.

وی گفت: تعاونی های توسعه و عمران شهری با نیم درصد جمعیت هر شهرستان تشکیل و رسمیت می یابد که می تواند نقش موثر و بسزایی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه و از بین بردن شکاف طبقاتی داشته باشد.

در ادامه این نشست بيژن زنديه فرماندار بیجار نیز با ابراز ديدگاه مثبت نسبت به بخش تعاون، لزوم گسترش و ترويج این بخش از فعالیت اقتصادی را به عنوان راهكاري مناسب در جهت كمك به اشتغال و سرمايه گذاري در استان و بویژه شهرستان بیجار خواستار شد.