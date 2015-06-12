وحدت موجود در کرمان نباید لطمه بخورد/ دنبال حواشی سیاسی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی عصر پنجشنبه در چهاردهمین یادواره سرداران و ۵۳ شهید خنامان اظهار داشت: فرزندان شما خانواده های شهدا روزگاری برای دفاع و سربلندی ایران اسلامی جان خود را فدا کردند.

وی با بیان اینکه درس‌های زیادی از دفاع مقدس آموختیم و امروز هم باید بیاموزیم، افزود: هشت سال فرزندان این ملت در اوج گمنامی داوطلبانه از روستاها و شهرها برای دفاع از اسلام و این سرزمین رفتند و چه نسلی بودند که سخاوتمندانه جان خود را در راه خدا دادند.

این مسئول با اشاره به اینکه شهدا به دنبال مقامات دنیوی نبودند، یادآور شد: این یادواره ها باید در تاریخ ملت ایران بمانند چرا که شهدا با اخلاصی که داشتند به فرمان رهبرشان برای امنیت ملت فداکاری کردند و این فداکاری باید نسل به نسل بیان شود.

عامل امنیت پایدار ما وحدت است

استاندار کرمان یکی از درسهای دوران دفاع مقدس را حفظ وحدت دانست و افزود: اگر می خواهیم این کشور پیشرفته باشد و فرزندان این سرزمین مثل گذشتگان خود افتخار جهان باشند باید وحدت خود را حفظ کنیم.

رزم حسینی با تاکید بر اینکه در نزاع و درگیری پیشرفتی حاصل نمی‌شود، تصریح کرد: آن چیزی که امنیت پایدار ما را سبب شده وحدتی است که در کشور وجود دارد و ما اگر می خواهیم در کشوری سربلند تنفس کنیم باید وحدت خود را حفظ کنیم.

وی دومین درس از دفاع مقدس را صداقت و راستگویی نام برد و گفت: صدق در کلام دومین درسی است که از دفاع مقدس می گیریم. مسئولین باید از خود شروع کنند و فرهنگ راستگویی و صداقت ارزشمند است. در کار و زندگی باید برای خدا و سربلندی اسلام و مسلمین کار کرد.

این مسئول در ادامه فداکاری و از خودگذشتگی را درس سوم دفاع مقدس برای نسل کنونی دانست و یادآور شد: آن زمان چپی یا راستی، اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا نبود، خودخواهی و منیت های سیاسی نبود و همه با هم بودند و هدفی مقدس در پیش داشتند و برای دفاع و سربلندی کشور از خودگذشتگی کردند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه امروز نیز باید مجاهدت و از خودگذشتگی داشته باشیم، تاکید کرد: فرهنگ دفاع مقدس باید در اداره کشور و در اقتصاد جلوه کند.

رزم حسینی با مردم بودن را درس چهارم از دوران دفاع مقدس برشمرد و افزود: ما باید با مردم باشیم و اگر مردم با نظام باشند نظام بیمه خواهد بود. ممکن است، مسئولان خطایی کنند اما مردم همواره احساس مسئولیت کرده‌اند.

به گفته وی ملت ایران که فرزندان خود را در دوران جنگ یکی پس از دیگری روانه جنگ می‌کرد، فرهنگ عاشورایی را نشان داد و نظیر این جنگ را در هیچ سرزمینی سراغ نداریم.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: امروز اگر با همه مشکلات و تحریمهای ناجوانمردانه اقتصادی روبرو هستیم و اگر چه کاستی هایی که در اقتصاد داریم اما دولت تلاش می کند در خط اعتدال حرکت کرده و از همه جناح‌های سیاسی و ظرفیت‌های اقتصادی فرهنگی برای اداره کشور استفاده کند.

وی ادامه داد: دولت تصمیم دارد، چالش‌های سیاسی را در مسائل جهانی مرتفع کند و در این زمینه موفق به کاهش تورم ۴۰ درصدی شده است. در زمینه سلامت دولت بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه می کند هرکسی که از هیچ نوع بیمه‌ای برخوردار نبوده امروز زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.

وی افزود: فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده و وحدت مسئولین کم نظیر است در این فضا باعث می شود در شهرستان رفسنجان هزاران میلیارد تومان تفاهمنامه سرمایه گذاری منعقد شود.

وحدت در استان نباید لطمه بخورد

استاندار کرمان وحدت و عقلانیت سیاسی در استان کرمان را بی نظیر دانست و گفت: بنای مدیریت استان بر توسعه اقتصادی و فرهنگی است و برای آن کار می کنیم و دنبال حاشیه سیاسی نیستیم.

رزم حسینی تصریح کرد: امروز فضای استان کرمان باید فضایی باشد که راه شهیدان را دنبال کند و این راه به غیر از وحدت و ساختن استان نیست.

این مسئول ادامه داد: این همه ظرفیت نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی، ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی، معادن و ... باید در خدمت توسعه استان باشد.

استاندار کرمان با اشاره به برگزاری انتخابات در سال جاری، عنوان کرد: نباید فضای انتخابات به درگیری و نزاع تبدیل شود و کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی خود حرکات تحریک‌آمیز نداشته باشند و هر جا خلافی دیده شود و از خطوط قرمز عبور شد، مردم اجازه این کار را ندهند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه فضای استان باید فضای همدلی و همزبانی باشد، تاکید کرد: اگر وحدت لطمه خورد و فضای استان سیاسی کاری شد، سرمایه‌گذاران در سرمایه گذاری تردید می‌کنند و اشتغالی هم ایجاد نخواهد شد.

وی بیان داشت: در سراسر استان کرمان آهنگ سازندگی و آبادانی آغاز شده است. در طرح همیاران آب کشاورزان به خوبی همکاری کردند و صرفه‌جویی قابل توجهی در کشاورزی صورت گرفت و باید برای نجات نسل‌های آینده در بخش کشاورزی صرفه‌جویی کنیم و آب را بی‌رویه هدر ندهیم.

به گفته رزم حسینی استان کرمان سال گذشته رتبه اول جذب اعتبارات آبیاری تحت فشار را کسب کرده است.

استاندار کرمان اضافه کرد: سه هزار و ۸۰۰ پروژه نیمه‌تمام در استان داریم که برای تکمیل آنها به ۱۰هزار میلیارد تومان نیاز است در حالی که بودجه عمرانی استانداری ۳۰۰ میلیارد تومان است.

تعداد زیاد شهدای خنامان نشان از تدین مردم منطقه دارد

دبیر ستاد یادواره سرداران و ۵۳ شهید خنامان نیز در این مراسم با خیرمقدم به استاندار کرمان، گفت: خیل جمعیت شهید منطقه خنامان در دورانی اتفاق افتاده است که جمعیت این دهستان دو هزار نفر بوده است.

سرهنگ محمد اسماعیل کاخ ادامه داد: این موضوع نشان از تدین مردم و علاقه آنها به اسلام و ولی فقیه زمان دارد.

وی افزود: شهدا در اوج غربت کار بزرگی کردند که جز با اتکال به خدا میسر نبود و در این مسیر رزمندگان جز به فرمان ولی امر زمان خود به چیز دیگری فکر نکردند.

وی با بیان اینکه اکنون نیز باید گوش به فرمان ولی امرمان باشیم، تصریح کرد: بحمدالله مسئولین نظام ما دل در گرو ولایت دارند.

استاندار کرمان همچنین قبل از شرکت در یادواره شهدای خنامان، به همراه جمعی از مسئولین شهرستان رفسنجان و مدیرکل بنیاد شهید استان کرمان با حضور در منزل شهید نصرالله فلاحی با مادر این شهید بزرگوار دیدار کرد.

شهید فلاحی در سن ۲۳ سالگی در منطقه سردشت کردستان به شهادت رسید.