مصوبات مجلس به طور دقيق در كشور اجرا نمي شود// نهادهاي نظارتي اجراي دقيق قوانين را پيگيري كنند

عشرت شايق در گفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از آنجايي كه هر ساله بودجه دير به مجلس فرستاده مي شود و نمايندگان مجلس وقت بسياري را براي بررسي بودجه مي گذارند تا بودجه كل كشور به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد، ما شاهد آن هستيم كه قوانين و مصوبات به صورت دقيق در كل كشور اجرا نمي شود كه اين به ضرر جامعه مي باشد.

نماينده تبريز افزود: مجلس بايد با استفاده از نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان حسابرسي استفاده نمايد تا بتواند به صورت دقيق بر مصوبات مجلس نظارت كند.

اين عضو كميسيون اصل 90 با شاره به جلسه فردا يكشنبه اين كميسيون در خصوص بحث و بررسي پيرامون مسائل نظارتي در لايحه بودجه سال آينده كل كشور گفت: اعضاي اين كميسيون در تلاشند با ارائه طرح و نظر در اين جلسه بخش نظارتي مجلس را نسبت به گذشته فعالتركنند تا مصوبات و قوانين در كشور به طور دقيق اجرا شود .