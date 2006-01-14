  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۱۸

يك عضو كميسيون اصل نود در گفت و گو با "مهر":

مصوبات مجلس به طور دقيق در كشور اجرا نمي شود// نهادهاي نظارتي اجراي دقيق قوانين را پيگيري كنند

مصوبات مجلس به طور دقيق در كشور اجرا نمي شود// نهادهاي نظارتي اجراي دقيق قوانين را پيگيري كنند

عشرت شايق عضو كميسيون اصل نود نظارت مجلس بر اجراي مصوبات و قوانين را ضعيف توصيف كرد و گفت: متاسفانه سازمان بازرسي كل كشور نيز كه يكي از بازوهاي نظارتي نظام است، در نظارت بر اجراي قوانين مصوب مجلس ضعيف عمل كرده است.

عشرت شايق در گفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از آنجايي كه هر ساله بودجه دير به مجلس فرستاده مي شود و نمايندگان مجلس وقت بسياري را براي بررسي بودجه مي گذارند تا بودجه كل كشور به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد، ما شاهد آن هستيم كه قوانين و مصوبات به صورت دقيق در كل كشور اجرا نمي شود كه اين به ضرر جامعه مي باشد.

نماينده تبريز افزود: مجلس بايد با استفاده از نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان حسابرسي استفاده نمايد تا بتواند به صورت دقيق بر مصوبات مجلس نظارت كند. 

اين عضو كميسيون اصل 90 با شاره به جلسه فردا يكشنبه اين كميسيون در خصوص بحث و بررسي پيرامون مسائل نظارتي در لايحه بودجه سال آينده كل كشور گفت: اعضاي اين كميسيون در تلاشند با ارائه طرح و نظر در اين جلسه بخش نظارتي مجلس را نسبت به گذشته فعالتركنند تا مصوبات و قوانين در كشور به طور دقيق اجرا شود .

کد مطلب 277669

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه