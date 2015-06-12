شهدای مدافع حرم نشان دادند غیرت دینی هنوز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی، شامگاه پنج شنبه در یادواره شهدای مدافع حرم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: شهدای مدافع حرم بر اساس وظیفه دینی خود احساس مسئولیت کردند و برای دفاع از حریم حرم اهل بیت(ع) وارد میدان شدند و در این مسیر به شهادت رسیدند.
وی بیان داشت: شهدای مدافع حرم در این مسیر نه تنها چیزی از دست ندادند بلکه جهاد و حرکت آنان دستاوردهای بسیاری داشته که عزت امروز مسلمانان مرهون همین رشادتها و شهادتها است.
امام جمعه قم با اشاره به جایگاه شهادت و شهید ابراز داشت: شهدای مدافع حرم با حرکت خود نشان دادند که شهادت مرزی ندارد و اینکه اگر انسان در مسیر الهی و به قصد رضایت پروردگار کشته شود شهید به شمار میرود.
وی گفت: کاری که شهدای مدافع حرم کردند نشان میدهد که هنوز غیرت دینی در بین امت اسلامی وجود دارد و آنان در پاسداری از حرم حضرت زینب کبری(س) از هیچ تلاشی دریغ نکردند که این امر برای ما درسهای بسیاری به همراه دارد.
حجت الاسلام سعیدی ابراز داشت: مظاهر بی غیرتی نباید در جوامع اسلامی ظهور و بروز کند و مسلمانان باید در تمامی عرصهها غیرت دینی خود را حفظ کنند و هدف دیگر جهاد شهدای مدافع حرم حفظ نوامیس جامعه اسلامی از دست دشمنان است.
آل سعود و رژیم صهیونیستی هدف مشترکی دنبال میکنند
تولیت آستان مقدس فاطمه معصومه(س) در ادامه بیان داشت: امروز به برکت بیداری اسلامی کشورهای منطقه مشخص شد که آل سعود و صهیونیستها اهداف مشترکی دارند و آل سعود سالها این کفر و شرک خو را مخفی میکرد.
وی تصریح کرد: اسلام ناب محمدی هیچگاه در برابر اسلام آمریکا شکست نخواهد خورد و امت حزب الله ایران و مسلمانان جهان آمادهاند تا به فرمان رهبر معظم انقلاب همه دشمنان اسلام را به ذلت و خاری بکشانند.
حجت الاسلام سعیدی گفت: گروههای تکفیری در کشورهای اسلامی با نام اسلام اقدامات جنایتکارانه خود را صورت میدهند و آنها در برابر صهیونیستها و یهودیان اقدامی نمیکنند و تنها به جان مسلمین شیعه و سنی افتادهاند.
