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۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

قاضی پور در گفتگو با مهر:

گودرزی خانه تکانی کلی کند/ اعتبار هنگفت فدراسیون فوتبال

گودرزی خانه تکانی کلی کند/ اعتبار هنگفت فدراسیون فوتبال

نماینده مردم ارومیه بابیان اینکه گودرزی باید در وزارت ورزش دست به خانه تکانی بزنداظهار داشت:فدراسیون فوتبال اعتباری به صورت یورو برای شرکت در مسابقات خارجی دریافت کرده که باید هزینه کرد آنرا شفاف کند.

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از شبهات مالی در فدراسیون فوتبال خبر داد و اظهار داشت: فدراسیون فوتبال پول های هنگفتی هزینه می کند و اخیرا نیز بودجه ای را به صورت یورو از  خارج از کشور برای شرکت در مسابقات خارجی گرفته که باید هزینه کرد آن شفاف شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید هر شش ماه تا یک سال بیلان مالی فدراسیون فوتبال به نهادهای قانونی اعلام شود. انتظار داریم فدراسیون شفاف سازی کند تا این شبهات برطرف گردد.

وی تصریح کرد: باید مشخص شود فدراسیون و دلال ها برای جابجا کردن بازیکنان چقدر دریافت می کنند؟

قاضی پور اظهار داشت: در حال حاضر جوانان با استعداد به راحتی جذب باشگاهها نمی شوند. مربیان ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دریافت می کنند تا فردی را به باشگاه راه دهند.

وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم وزیر ورزش به خانه تکانی کلی در ورزش دست بزند اظهار داشت: باید اعتبارات و هزینه وزارت ورزش شفاف شود. کجاست عدالت و تدبیر! عدالت و تدبیر دولت! مشت نمونه خروار است.

نماینده مردم ارومیه گفت: کارمند وزارتخانه که ۷۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد چطور می تواند ماشین ۱۴۰ میلیون تومانی سوار شود؟ این پول ها را از کجا می آورند؟

 

 

کد مطلب 2776744

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