پژوهش ها و نو آوري هاي درمان ناباروري در مجموعه بهداشت خانواده قرار مي گيرند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "حسين ملك افضلي" امروز در دومين جشنواره آسيايي بهداشت خانواده تاكيد كرد: امروز ابتكار و نو آوري پژوهشكده رويان در درمان ناباروري به كنگره اي تبديل شده كه كاملا جامع نگر است و نگاه جامعي به سلامت خانواده دارد.

وي با اشاره به حضور بخش خصوصي در اين كنگره ياد آور شد: در كنگره هاي باليني حضور بخش خصوصي پررنگ تر است در صورتي كه در همايش هاي علمي كه داراي اهداف بهداشتي و پيشگيري هستند اين مشاركت هدف مهمتري را دنبال مي كند.

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت اظهار داشت: سلامت خانواده به عنوان يك ارزش بسيار متعالي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطرح است. صيانت از خانواده مورد توجه جدي در قانون اساسي است و خانواده به عنوان يك نهاد اصلي در توسعه تلقي مي شود.

وي اضافه كرد: در آيه هاي قرآن كريم نيز به كرات به مقدس بودن نهاد خانواده اشاره شده است و نهاد خانواده به نهادي تعبير شده كه آرامش و مودت يعني سلامت رواني در آن حكمفرما است.

"ملك افضلي" ازدواج را بهترين مكانيزم براي پاسخگويي به نيازهاي عاطفي انسان دانست و تصريح كرد: مشروعيت تنظيم خانواده توسط سياست حفاظت از صيانت خانواده در كشور بوجود آمد. در واقع تنظيم خانواده به ابزاري براي صيانت از خانواده مطرح شد نه براي كنترل جمعيت.

وي از سقط جنين، سلول هاي بنيادي و بهداشت بلوغ را داراي مفاهيم سلامت نگر ذكر كرد و گفت: تمامي اين مفاهيم در درون خانواده مفهوم اصلي خود را پيدا مي كنند.

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت افزود: امروزه در دنيا عوامل بيماري زا به تعيين كننده هاي اجتماعي تغيير يافته اند زيرا بيماري هاي جامعه ناشي از عوامل اجتماعي از جمله فقر، سواد، محيط زيست و رفتارهاي پرخطر است.

وي تاكيد كرد: با تشكيل خانواده از بسياري از عوامل پرخطر جلوگيري مي شود و ما بايد در كشور قدرت مانور اين مسئله را بدست بگيريم و بر تشكيل خانواده با تاكيد بر نگاه جامع سلامت نگر تاكيد كنيم زيرا اين مسئله از عوامل تعيين سلامت اجتماع است.