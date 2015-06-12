به گزارش خبرگزاري مهر، رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا روزهای ۲۱ تا ۲۴ خردادماه در شهر دهلی نو هند برگزار می شود.

در روز دوم این رقابتها كه صبح روز جمعه آغاز شد، پنج نماینده فرنگی و آزادکار کشورمان به روی تشک مسابقات رفتند که نتایج آن ها به شرح زیر است:

در کشتی فرنگی و در وزن ۵۸ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در مسابقه نخست خود با نتیجه ۸ بر صفر کشتی گیری از کشور قرقیزستان را شکست داد وی در دور دوم ۱۲ بر صفر کشتی گیر هندی را مغلوب کرد و در دور سوم نیز با نتیجه ۴ بر ۳ از سد حریفی از کشور کره جنوبی گذشت تا به دیدار پایانی این وزن راه یابد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدرضا رستمی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد حریف هندی گذشت وی در دور سوم نیز با نتیجه ۱۵ بر ۲ کشتی گیر قرقیز را مغلوب کرد و به دیدار فینال رسید.

در وزن ۵۴ کیلوگرم پویا ناصر پور در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر کشتی گیری از چین تایپه را مغلوب کرد وی در دور دوم نیز با نتیجه ۵ بر صفر از سد حریف تاجیکستانی گذشت و در دور سوم با نتیجه مقابل حریف نامدار کره شمالی با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب و راهی دیدار رده بندی شد.

در رشته کشتی آزاد و در وزن ۶۹ کیلوگرم مجتبی اصغری پس از استراحت در دور نخست در دور های دوم و سوم به ترتیب کشتی گیرانی از هند و مغولستان را با نتایج ۵ بر ۴ و ۴ بر یک شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال به مصاف کشتی گیری از ژاپن می رود.

در وزن ۷۶ کیلوگرم نیز حامد منافیان در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر کشتی گیر قرقیزستانی را شکست داد وی در دور دوم نیز با نتیجه ۹ بر صفر از سد حریف ژاپنی گذشت تا در دیدار فینال مقابل حریفی از کشور میزبان بایستد.