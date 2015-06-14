ساناز باقری تهیه‌کننده برنامه های رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو ویژه برنامه ای که برای ماه مبارک رمضان در رادیو تهران تولید می کند، گفت: دو ویژه برنامه با عنوان مستند «فصل نو» و «بهار تلاوت» را دارم که در ایام ماه مبارک رمضان روی آنتن می روند.

وی ادامه داد: در مجموعه مستند «فصل نو» با افرادی که در مقطعی از زندگی خود دچار سانحه ای شده اند و این اتفاق منجر به معلولیت آنها شده گفتگو شده است. اینها کسانی بوده اند که با وجود معلولیت ناگهانی خود به زندگی ادامه داده اند و در کار و زندگی شخصی موفق بوده اند.

تهیه کننده این مجموعه مستند با اشاره به افراد موفقی که در «فصل نو» از زندگی خود می گویند، توضیح داد: این افراد بعد از معلولیت به سمت ورزش و یا رشته های مختلف کاری و هنری رفته اند و در زمینه ورزش های پارالمپیک و یا رشته های هنری چون نقاشی و معرق کاری موفقیت هایی را کسب کرده اند. «فصل نو» به شیوه ای گزارشی و گفتگومحور در ۲۵ قسمت از ابتدای ماه رمضان روی آنتن می رود و با فرمی مستند به زندگی این افراد می پردازد.

حزب خوانی قرآن کریم در «بهار تلاوت»

باقری همچنین به ویژه برنامه «بهار تلاوت» اشاره و بیان کرد: در این برنامه که برای اولین بار به این شکل اجرا می شود حزب خوانی قرآن کریم را در چهار باکس زمانی از یک روز داریم. درواقع به جای اینکه در روز یک بار یک جزء از قرآن کریم قرائت شود در چهار مرتبه چهار حزب قرائت می شود و کارشناسان مسایل قرآنی قبل از شروع قرائت هر حزب توضیحاتی را ارایه می کنند.

این تهیه کننده برنامه های رادیویی درباره شیوه حزب خوانی قرآن کریم اظهار کرد: به نظرم با این شیوه می توان حظ بیشتری از این آیات آسمانی برد و زمان بیشتری دارید که درباره آیات تامل کنید.

وی درباره چهار باکس زمانی که این برنامه در روزهای ماه مبارک رمضان روی آنتن می رود، عنوان کرد: این برنامه در چهار بازه زمانی ۵:۳۰، ۱۰، ۱۵ و ۱۷:۳۰ روی آنتن می رود و در آن چهار حزب قرائت می شود و کارشناس علوم قرآنی درباره شان نزول این آیات و مفاهیمی که در برنامه مطرح می شود سخن می گوید و این برنامه تلاش می کند به نوعی مردم را به سوی تلاوت قرآن کریم ترغیب سازد.

بچه ها در ماه رمضان به مادربزرگ قصه گو گوش بسپارند

باقری در ادامه به برنامه «بچه ها، بچه ها» اشاره کرد و گفت: این برنامه پیش از این هم روی آنتن می رفت و در ایام ماه مبارک رمضان به موضوعاتی چون روزه گرفتن، قرآن خواندن، سحری خوردن و... برای کودکان می پردازد و با این محورها تولید می شود.

وی در پایان گفت: صدیقه کیانفر در این برنامه نقش مادربزرگ قصه گو را بازی می کند و ما چند آیتم نمایشی به همراه ترانه هایی برای کودکان داریم.