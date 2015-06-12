مشکل عمده صنایع کشور کمبود نقدینگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده طی سفر به شهر کاشان و دیدار با امام جمعه این شهر گفت: بانکهای کشور به دلیل اینکه سالهاست سرمایه شان افزایش نداشته، توان پرداخت بیش از تسهیلات فعلی را ندارند و به همین دلیل باید منابع خارجی را هم به کمک منابع داخلی بیاوریم.
وی به کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت اشاره کرد و گفت: جهت اقتصادی کشور مثبت است و رشد منفی را پشت سر گذاشته، به گونه ای که در سال گذشته تا حدود شش درصد رشد صنایع و ۱۰ درصد رشد معادن را در کشور داشته ایم.
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نعمت زاده همچنین اظهارداشت: از یک ماه قبل در کشور کارگروههای تسهیل امر تولید در استانها زیر نظر استاندار تشکیل شده و دولت با تصویب این کارگروها در استانها درصدد حل سریعتر مسایل است.
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