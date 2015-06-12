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۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷

مشکل عمده صنایع کشور کمبود نقدینگی است

مشکل عمده صنایع کشور کمبود نقدینگی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : عمده مشکلات صنایع کشور کمبود نقدینگی است و با اینکه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در سال گذشته ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته اما باز با مشکلاتی مواجه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده طی سفر به شهر کاشان و دیدار با امام جمعه این شهر گفت: بانک‌های کشور به دلیل اینکه سال‌هاست سرمایه شان افزایش نداشته، توان پرداخت بیش از تسهیلات فعلی را ندارند و به همین دلیل باید منابع خارجی را هم به کمک منابع داخلی بیاوریم.

وی به کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت اشاره کرد و گفت: جهت اقتصادی کشور مثبت است و رشد منفی را پشت سر گذاشته، به گونه ای که در سال گذشته تا حدود شش درصد رشد صنایع و ۱۰ درصد رشد معادن را در کشور داشته ایم.
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نعمت زاده همچنین اظهارداشت: از یک ماه قبل در کشور کارگروه‌های تسهیل امر تولید در استان‌ها زیر نظر استاندار تشکیل شده و دولت با تصویب این کارگروها در استان‌ها درصدد حل سریعتر مسایل است.

 

کد مطلب 2776788

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