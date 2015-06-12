به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌ استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذكرشده، ‌مابقی محورهای مواصلاتی كشور باز و تردد در آنها به‌ روال عادی در جریان است.

در شبانه‌روز گذشته، كل تردد ثبت‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۳۲۴ ترددشمار فعال درمحورهای برون‌شهری، نسبت به روزقبل ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۱ الی ۱۲ وكمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته كه هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته: آزادراه کرج- تهران، آزادراه قزوین-کرج، آزادراه کرج- قزوین، آزادراه تهران-کرج، آزادراه تهران- قم، تبریز- ایلخچی، کرج- ماهدشت، ایلخچی- تبریز، ماهدشت-کرج، شهریار- تهران.

وضعیت ترافیکی جاده‌ها

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای برون شهری نشان می‌دهد که در استان تهران محورهای تهران - پردیس (ابتدای آزادراه)، پلور - آبعلی، تهران - فشم، فشم - تهران، دماوند-گیلاوند با ترافیک نیمه سنگینی روبرو است. همچنین در استان البرز آزادراه کرج - تهران کیلومتر۲۵، آزادراه کرج - قزوین (گلشهر)، کرج-چالوس(سد کرج)، آزادراه قزوین - کرج (گلشهر)، آزادراه کرج - تهران پل کلاک، آزادراه تهران - کرج پل کلاک، آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری) با ترافیک نیمه سنگین و کرج - چالوس(بیلقان) با ترافیک سنگینی روبرو است.

براین اساس در استان مازندران، محورهای پلور - گزنک، گزنک - پلور، مرزن آباد - چالوس و چالوس - مرزن آباد با ترافیک نیمه سنگینی روبرو است.

محدودیت‌های ترافیكی تا شنبه ۲۳ خرداد ماه ۹۴

موتورسیكلت:

۱.۱.تردد موتورسیكلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه الی ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۲ خردادماه ۹۴ از محورهای كندوان(كرج- چالوس)، هراز، فیروزكوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعكس ممنوع است.

سواری:

۲.۱.تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۲ خردادماه الی ساعت ۲ بامداد روز شنبه ۲۳ خردادماه از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۲ خردادماه الی ساعت ۲ بامداد روز شنبه ۲۳ خردادماه از ۱۵ كیلومتر بالای مرزن آباد (دزدبن) به سمت كرج، بصورت یكطرفه خواهد بود.

۳.نقلیه سنگین(به استثنائ حاملین موادسوختی ویافاسدشدنی) :

۳.۱.درمحور كندوان: تردد کلیه تریلرها، كامیون ها وكامیونت‌ ها كماكان ممنوع است.

۳.۲.درمحور هراز: تردد کلیه تریلرها، كامیون ها وكامیونت‌ ها تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

۳.۳.درمحور فیروزكوه: تردد كلیه تریلرها از ساعت ۶ الی ۲۴ روز های چهارشنبه و جمعه مورخ ۲۰ و ۲۲ خردادماه از تهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع است.

ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی

۱- آزادراه چالوس - مرزن آباد، مسیر شمال به جنوب، مقطع واقع در استان مازندران، بدلیل ریزش كوه تاطلاع بعدی مسدود و جاده قدیم مرزن آباد– چالوس به عنوان محور جایگزین معرفی می گردد.

ممنوعیت تردد به‌ تفكیك یا اولویت وسایل نقلیه:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن:

۱-محوركرج- چالوس(كندوان)، واقع دراستان های البرز و مازندران، برای عبور وسایل نقلیه سنگین اعم ازتریلر، كامیون وكامیونت ها تا اطلاع بعدی ممنوع است.

۲-محورهراز، واقع دراستان های تهران و مازندران، برای عبور وسایل نقلیه سنگین اعم از اتوبوس، تریلر، کامیون و کامیونت ها تا اطلاع بعدی ممنوع است.

ب) سایر محورها:

-در محور كرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت(ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استان كرمان به‌دلیل مداخله با ترافیك شهری‌ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور ۲۳ كیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملین فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت كرمان ـ دهبكری ـ جیرفت، معرفی میگردد. تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات كارگاه جاده‌ای:

۱-محور زاهدان ـ بم، واقع در استان كرمان، از ۱۶ خرداد لغایت ۳۰ خرداد ماه ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات نصب درز انبساط پل روگذر تقاطع راه آهن، حدفاصل كیلومتر ۲۰۲+۱۰، مسدود و تردد از باند مجاور انجام می گردد.

محدودیت تردد به دلیل عملیات كارگاه جاده‌ای:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن:

۱-آزادراه تهران ـكرج ـ قزوین:

الف –آزادراه قزوین ـ كرج ـ تهران(باند جنوبی)، مقطع واقع در استانالبرز، از مورخ ۲۴ فروردین لغایت۲۴ شهریور، روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۵ به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روزهای ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۷، ۲۸، و ۲۹ تیر و ۲۰ مرداد، به دلیل اجرای عملیات درز گیری و روكش آسفالت، حدفاصل پل حصارك تا تیر ۲۰۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

ب –آزادراه تهران ـ كرج ـ قزوین(باند شمالی)، مقطع واقع در استانالبرز، از مورخ ۲۴ فروردین لغایت۲۴ شهریور، روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۲۳:۳۰ الی ۴:۳۰ بغیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روزهای ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۷، ۲۸، و ۲۹ تیر و ۲۰ مرداد، به دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل تیر ۲۰۰ تا پل حصارك ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲-–آزادراه تهران ـ ساوه (باند رفت و برگشت)، واقع در استانتهران، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت۳۱ تیر ماه ۹۴، روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۶ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی ، به دلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت، حدفاصل پل رودخانه شور تا آزادگان، تردد با اعمال محدودیت ترافیكی در یك خط عبور (یك سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.

۳ –آزادراه تهران ـ قم، واقع در استانتهران، از مورخ ۳۰ فروردین لغایت۳۱ تیر ماه ۹۴، روزهای شنبه تا چهار شنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۶ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و بعد از ظهر روز سه شنبه و ایام تعطیلات رسمی ، به دلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت، حدفاصل پل نعلبندان تا عوارضی تهران، تردد با اعمال محدودیت ترافیكی در یك خط عبور (یك سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.

۴ –بزرگراه تهران ـ فیروزكوه، واقع در استانتهران، از مورخ ۱۰ اردیبهشت ۹۴، روزهای شنبه تا چهار شنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و بعد از ظهر روز سه شنبه و ایام تعطیلات رسمی ، به دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل آبسرد تا پل شلمبه، تردد با اعمال محدودیت ترافیكی در یك خط عبور (یك سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.

۵ –محور هراز، واقع در استانتهران، از مورخ ۱۴ اردیبهشت ۹۴، روزهای شنبه تا چهار شنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و بعد از ظهر روز سه شنبه و ایام تعطیلات رسمی، به دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل شهر آبعلی تا رستوران مرمر، تردد با اعمال محدودیت ترافیكی در یك خط عبور (یك سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.

ب) سایر محورها:

آذربایجان شرقی:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

آذربایجان غربی:

۱- محور پیرانشهر ـ تمرچین، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۱۷ فروردین لغایت ۲۴آبان ماه ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وروكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر۰ تا ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲-محور خوی ـ قطور ـ رازی، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۱۷ فروردین لغایت ۳۱ خردادماه ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری وروكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر۱۵ تا ۳۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

اردبیل:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

اصفهان:

۱- محور نائین ـ اردکان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۵ خرداد لغایت ۳۱ تیر ماه ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر۰ تا ۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور تیران ـ سه راهی چادگان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۵ خرداد لغایت ۲۲ شهریور ماه ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۴۹ الی۷۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور اردستان ـ بادرود-کاشان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۵ خرداد لغایت ۳۱ تیرماه ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر۰ تا۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور فولاد شهر ـ نجف آباد، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۵ خرداد لغایت ۳۱ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر۰ تا ۴۸ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور داران ـ اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۵ خرداد لغایت ۳۱ شهریور ماه ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر۷۵ تا۱۲۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور فریدون شهر ـ برف انبار، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۶ خرداد لغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۴، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم، حدفاصل كیلومتر ۱ تا ۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

ایلام:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

بوشهر:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

چهار محال وبختیاری:

۱-محور لردگان ـ ایذه، واقع در استانچهار محال وبختیاری، از مورخ ۲ خردادلغایت۲ تیر ماه ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات روشنایی تونل ، حدفاصل كیلومتر۳۰ تا ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط، باند رفت به ایذه از كنارگذر تونل و باند برگشت به لردگان از داخل تونل به صورت یك طرفه انجام می‌شود.

خراسان جنوبی:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

خراسان رضوی:

۱-محور فاروج ـ قوچان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۹ فروردین لغایت ۲۹ تیر ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر ۱۵ تا ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲-محور سبزوار ـ بردسكن، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت۳۱ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای درزگیری، قیرپاشی، لكه گیری، روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر ۳۰ تا ۶۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳-محور گناباد ـ فردوس(گردنه سنگ سبز)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت۴ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای چاله زنی، انفجار و تخلیه مصالح سطح راه قیرپاشی ، حدفاصل كیلومتر ۵۰۰+۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴-محور گناباد ـ فردوس، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت۴ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای چاله زنی، انفجار و تخلیه مصالح سطح راه قیرپاشی ، حدفاصل كیلومتر ۶۰۰+۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵-محور گناباد ـ فردوس(گردنه سنگ سبز)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۴ اردیبهشت لغایت ۴ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای چاله زنی، انفجار و تخلیه مصالح سطح راه قیرپاشی ، حدفاصل كیلومتر ۸۰۰+۲۹ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶-محور كاشمر- نیشابور، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۲۵ خرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۵۵ تا ۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷-محور سبزوار ـ نیشابور (باند جنوبی)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۱۰ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای درزگیری و ماسه آسفالت ، حدفاصل كیلومتر ۱۳ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸-محور جدید سبزوار ـ اسفراین، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ تیر ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای درزگیری و ماسه آسفالت ، حدفاصل كیلومتر ۱۰ تا ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹-آزادراه مشهد ـ باغچه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۸ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای نیو جرسی مفصلی در حاشیه آزادراه، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۳۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰-محور سبزوار ـ بردسكن، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۲ اردیبهشت لغایت۱ تیر ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات ترمیم دال بتنی پل، حدفاصل كیلومتر ۱۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱-محور سبزوار ـ اسفراین، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۲ اردیبهشت لغایت ۱ تیر ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض پل در محل تقاطع افچنگ، حدفاصل كیلومتر ۱۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲-محور سه راهی مهنه ـ سه راهی شادمهر، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱ تیر ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت توپكا، حدفاصل كیلومتر ۹۰۰+۱۰ تا ۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

-محور سه راهی مهنه ـ گناباد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱ تیر ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری با قیر، حدفاصل كیلومتر ۸۵۷+ ۰تا ۰۹۰+۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۴-آزادراه مشهد ـ چناران، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ اردیبهشت لغایت۳۱خرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۲۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۵-آزادراه تایباد- باخرز، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۵خرداد لغایت۵ شهریور ۹۴، ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی ، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۶-محورقوچان ـ چناران(باندرفت و برگشت)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۳ خرداد لغایت۳۱ مهر ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری با قیر، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۴۵ و ۴۵ تا ۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۷- محورمشهد-فریمان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت۷ شهریور ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و اجرای آسفالت حفاظتی، حدفاصل كیلومتر ۰ تا۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام میشود

۱۸- محور تربت جام- صالح آباد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۳۰ خرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از جاده دسترسی احداثی انجام می‌شود.

۱۹- محور مشهد- چناران، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۱۸ تیر ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات پاك سازی زیر نیوجرسیها، حدفاصل كیلومتر ۴ تا ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از جاده دسترسی احداثی انجام می‌شود.

۲۰-محور مشهد ـ سرخس، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۵ خرداد لغایت ۵ تیر ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات سند پلاست پل روگذر راه آهن، حدفاصل كیلومتر ۴۷ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

خراسان شمالی:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

خوزستان:

۱-محور حسینیه ـ اندیمشک، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۱۷ تیر ۹۴، از ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر درز انبساط پل حسینیه، حدفاصل كیلومتر ۱۵تا۱۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از آزادراه اندیمشک-پل زال انجام می‌شود.

زنجان:

۱-آزادراه زنجان ـ تبریز، واقع در استان زنجان، از مورخ ۶ خرداد لغایت ۶ مهر ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۸۰ (باند جنوبی وشمالی)، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳-آزاد راه زنجان-قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷، به دلیل اجرای عملیات درزگیری پل ۹ دهانه ۱۰ متری، حدفاصل کیلومتر ۳۰۰+۶۲ تا ۳۹۰+۶۲ تردد با رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

۴-محور تهم-چورزق، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۲۲ خرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات ترمیم آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۱۵ تا ۱۶، در هنگام عملیات محدوده مورد نظر مسدود بوده و تردد از محور زنجان-سه راهی بناب-دستجرد-چورزق انجام می گیرد.

۵-آزاد راه زنجان-قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۲۴ خرداد لغایت ۲۵ خرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۲۰، به دلیل اجرای عملیات احداث قرنیز ونرده پل زیرگذرعوارضی خرمدره، حدفاصل کیلومتر۷۵، مسدود و تردد با رعایت جوانب احتیاط از ورودی وخروجی عوارضی ابهرانجام می گردد.

سمنان:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

سیستان وبلوچستان:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

فارس:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

قزوین:

۱-محور قدیم قزوین ـ رشت، واقع در استان قزوین، از مورخ ۲۴ خرداد لغایت ۲۵ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیرات تونل شیرین سو ، حدفاصل كیلومتر ۵۵ تا ۵۶، مسدود و تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از كنارگذر تونل انجام می‌شود.

قم:

۱-- آزادراه قم ـ تهران، مقطع واقع در استان قم، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۲۸ تیر ۹۴، ساعت ۷و ۳۰ تا ۱۰ و ۳۰، به دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل عسگرآباد، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

كردستان:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

كرمان:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

كرمانشاه:

۱-محور ایلام ـ حمیل، واقع در استان كرمانشاه، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰مرداد ۹۴، به طور ۲۴ ساعته، به‌دلیل اجرا و تكمیل گالری، حدفاصل كیلومتر ۱۶سه راه حمیل به ایلام ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲-محور جوانرود ـ بیاشوش، واقع در استان کرمانشاه، از مورخ ۱ خرداد لغایت۱ مرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و شانه سازی، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳-محور ثلاث باباجانی ـ جوانرود، واقع در استان کرمانشاه، از مورخ ۱ خرداد لغایت۱ تیر ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات حاكبرداری و اصلاح قوس، حدفاصل كیلومتر ۶ تا ۳۰۰+۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴-محور صحنه ـ سنقر، واقع در استان کرمانشاه، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و شانه سازی، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

- محور بیستون ـ سنقر، واقع در استان کرمانشاه، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و شانه سازی، حدفاصل كیلومتر ۱ تا ۲، تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

- محور پاوه ـ روانسر، واقع در استان کرمانشاه، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۴ تا ۷، تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

- محور كنگاور -كرمانشاه (بزرگراه کربلا)، واقع در استان کرمانشاه، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۱۸ مرداد ۹۴، ساعت ۸الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۵۰ تا ۶۴، تردد همزمان بااجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

كهگیلویه وبویر احمد:

۱-كمربندی یاسوج ـ اصفهان، واقع در استان كهگیلویه و بویر احمد، از مورخ ۲۹ فروردین لغایت ۳۱ خردادماه ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات برداشت مخلوط ، حدفاصل كیلومتر ۷ تا ۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

گلستان:

۱-محور آزادشهرـ خوش ییلاق، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۴ اردیبهشت لغایت ۱۴ تیر ماه ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات تكمیل واریانت، حدفاصل كیلومتر ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

گیلان:

-۱آزادراه رشت ـ قزوین بالعكس، واقع در استان گیلان، از مورخ ۲۷اردیبهشت لغایت۱۶ تیر ماه ۹۴ریال، روزهای شنبه الی پنجشنبه هر هفته بغیر از روزهای ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲ و ایام تعطیلات رسمی تعطیل، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۳۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط و بصورت لاین به لاین انجام می‌شود.

-۲محور قدیم امام زاده هاشم ـ لوشان، واقع در استان گیلان، از مورخ ۲۲ اردیبهشت لغایت ۲۲ تیر ماه ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات سرمیك تونل منجیل، حدفاصل كیلومتر ۴۲ تا ۴۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

لارستان:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

لرستان:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

مازندران:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

مركزی:

۱-محور قدیم ساوه ـ تهران، واقع در استان مركزی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۲۵ خرداد ماه ۹۴، بطور ۲۴ ساعته، به‌دلیل اجرای عملیات اصلاح مقطع پرحادثه، حدفاصل كیلومتر ۵۰۰+۱۰ تا ۷۰۰+۱۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲-محور قدیم ساوه ـ تهران، واقع در استان مركزی، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت۲۸ تیر ماه ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۴، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۵۰۰+۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

هرمزگان:

فاقد وصول درخواست كارگاه جاده ای از استان یادشده

همدان:

۱-محور سه راهی اصله ـ رزن، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۹ فروردین لغایت۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات لكه گیری و درزگیری، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور سه راهی كبودر آهنگ ـ رزن، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۹ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی و احداث پاركینگ، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۲۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور سه راهی همدان ـ رزن ـ فامنین، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۹ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی و احداث پاركینگ، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۵۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴-محور فامنین ـ قهاوند، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۹ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، لكه گیری و احداث پاركینگ، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵-محور تویسركان ـ سركان، واقع در استان همدان، از مورخ ۱اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روشنایی محور، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶-محور تویسركان ـ كنگاور، واقع در استان همدان، از مورخ ۱اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷-محور تویسركان ـ خیرآباد، واقع در استان همدان، از مورخ ۱اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض مسیر، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸-محور رزن ـ ماهنیان، واقع در استان همدان، از مورخ ۵اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۶۰۰+۴ تا ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹-محور رزن ـ سراوك، واقع در استان همدان، از مورخ ۵اردیبهشت لغایت۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، حدفاصل كیلومتر ۲ تا ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰-محور دمق ـ ملابداغ، واقع در استان همدان، از مورخ ۵اردیبهشت لغایت۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری، حدفاصل كیلومتر ۱۰ تا ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱-محور گرمك ـ رزن، واقع در استان همدان، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ خرداد ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، حدفاصل كیلومتر ۲ تا ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲-كمربندی بروجرد، واقع در استان همدان، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۱ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات بیس وآسفالت، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳-محور نهاوندـ كنگاور، واقع در استان همدان، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۱ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۲۱، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۲۲ تا ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۴-محور نهاوندـ كنگاور، واقع در استان همدان، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۱ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۲۱، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۵ تا ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۵-محور نهاوندـ آورزمان، واقع در استان همدان، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۱ مهر ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل كیلومتر ۵۰۰+۱ تا ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۶-محور دهفول ـ برزول، واقع در استان همدان، از مورخ ۸ اردیبهشت لغایت ۱ شهریور ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، حدفاصل كیلومتر ۴ تا ۵۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۷-محور كبودر آهنگ ـ سوباشی، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۱ اردیبهشت لغایت۲۳ تیر ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، حدفاصل كیلومتر ۲ تا ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۸-محور ساوه ـ همدان، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۱ اردیبهشت لغایت۳۱ شهریور ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۹۷ تا ۱۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۹-محور برزول ـ فارسیان، واقع در استان همدان، از مورخ ۳۱ اردیبهشت لغایت ۱ تیر ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات بازسازی پلها، حدفاصل كیلومتر ۷ تا ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۰-محور توره ـ ملایر، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت۳۰مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر ۹۰۰+۱۲ تا ۲۰۰+۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۱-محور توره ـ ملایر، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت۹ شهریور ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۹:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر ۲۰۰+۲۴ تا ۹۰۰+۳۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۲- محور قروه ـ صالح آباد، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۶ خرداد لغایت۳۰ تیر ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

یزد:

۱-محور هرات ـ شهربابك، واقع در استان یزد، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت۵ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روكش آسفالت ، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲-محور شمش ـ نوگنبد، واقع در استان یزد، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۴، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات لكه گیری رویه آسفالتی، حدفاصل كیلومتر ۴۴۰+۱۰۳ تا ۷۳۰+۱۶۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳-محور یزد ـ طبس، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۳ اردیبهشت لغایت ۱۳ تیر ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۱۱۱ تا۱۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴-محور اردكان ـ هامانه، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۳ اردیبهشت لغایت ۱۳ مرداد ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۷:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات روكش آسفالت، حدفاصل كیلومتر ۲۴تا۳۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵-محور یزد ـ طبس، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۳ اردیبهشت لغایت۲۰ تیر ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل، حدفاصل كیلومتر ۱۱۲ تا ۲۰۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶-محور مهریزـ شمش، واقع در استان یزد، از مورخ ۹ خرداد لغایت۱۰ شهریور ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی جداول، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۷۰۰+۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷-محور یزد ـ شیراز، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۶ خرداد لغایت ۱۶ مهر ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روكش آسفالت، محدوده كمربندی ابركوه، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸-محور یزد ـ مهریز-هرات، واقع در استان یزد، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۳۱ شهریور ۹۴، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات راهسازی و احداث تقاطع غیر همسطح، حدفاصل كیلومتر ۸۰۰+۴۱ تا ۷۰۰+۴۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.