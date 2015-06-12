تسلط ارتش سوریه بر فرودگاه نظامی «الثعله»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نظامیان ارتش سوریه امروز جمعه طی عملیاتی گسترده، مواضع تروریست های داعش در حومه استان سویداء را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات نظامیان ارتش سوریه موفق شدند کنترل کامل فرودگاه نظامی «الثعله» واقع در استان سویداء را به دست بگیرند.

این فرودگاه از چند هفته گذشته به دست تروریست های داعش افتاده بود.

نظامیان ارتش سوریه همچنین مواضع گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره را در حومه استان های حمص و درعا هدف قرار دادند.

این در حالی است که عملیات مشترک ارتش سوریه و نیروهای مقاومت لبنان در منطقه مرزی «القلمون» همچنان ادامه دارد.