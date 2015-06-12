لطفا مرا تشویق نکنید/ انجام یک کار خیر در صحنه کنسرت

به گزارش خبرنگار مهر، قطعه «عشق یعنی ...» اولین اثری بود که بدون هیچ معطلی در ابتدای کنسرت که پنجشنبه شب ۲۱ خرداد ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی میزبان مخاطبان بود برای علاقه مندان اجرا شد.

وی بعد از اجرای این قطعه خطاب به تماشاگران گفت: خدا را شکر می کنم که بار دیگر فرصتی پدید آمد تا در کنار شما طرفداران عزیز باشم و امیدوارم خدا این نعمت بزرگ را از من نگیرد. الهی همیشه شاد باشید که شادی حق شماست.

وی بعد از اجرای «گل نازم» از آلبوم «از تو دورم بود» گفت: سالی که نکوست از بهارش پیدا است. آنقدر شور و اشتیاق در این سالن می بینم که ناخودآگاه پاهایم می لرزد.

قطعه بعدی این کنسرت که با سلو نوازی ویولون نیما رمضان آغاز شد «طاقت بیار» از آلبوم «خاطرات گمشده» نام داشت. اجرای این آهنگ با ریتم تند، شادی خاصی را در سالن ایجاد کرد و در پایان آن نیز آسرایی از جمعیت خواست تا نوازنده سلو ابتدایی این قطعه را تشویق کنند.

فریدون آسرایی در مواجه شدن با تشویق حاضران با خنده گفت: من شانس آوردم لس آنجلس را ول کردم و به ایران آمدم، البته من کانادا بودم.

اجرای یک قطعه بی کلام ریتمیک، «سلام» و «جذبه» از جمله قطعه های دیگری بود که این خواننده در تازه ترین کنسرت موسیقایی خود برای مخاطبانش اجرا کرد و گفت: قول بدید وقتی از اینجا بیرون می روید، صدایتان مانند من گرفته باشد.

او بعد از اجرای قطعات «افسون» و «ببخشید» که با استقبال خوبی از سوی تماشاگران حاضر در سالن مواجه شده بود، باز هم توضیح داد: لطفا من را زیاد تشویق نکنید، چون یک وقت لوس می شوم و خودم را می گیرم، البته شما می دانید که خواننده ها را نمی شود زیاد لوس کرد چون جنبه ندارند.

آسرایی در ادامه صحبت های خود با اشاره به کنسرت های خارج از تهران خود نیز بیان کرد: در این سفرهای استانی که برای برگزاری کنسرت به شهرهای مختلف سفر می کردیم، یک قطعه از موسیقی آن دیار را به احترام مردمان شریف آن اجرا می کردیم تا به آنها احترام بگذاریم. قصد دارم هم اکنون از گروه نوازندگان درخواست کنم یک قطعه گیلکی بنوازند.

با اتمام قطعه گیلگی که از قطعات فولکلوریک منطقه گیلان انتخاب شده بود، آسرایی از حاضران خواست تا آماده شدن گروه نوازندگان، قطعه بعدی را با او تمرین کنند و تمرین اینگونه آغاز شد: «فاصله ها ... فاصله ها ... اونو به من برسونید» و جمعیت حاضر در سالن بدون همراهی نوازندگان بخش ابتدایی این آهنگ را برای حاضران اجرا کردند.

پس از پایان قطعه «فاصله ها» آسرایی با خرید نمادین یک عروسک از مجموعه عروسک های خیریه موسسه محک، حاضران را دعوت به انجام این عمل خیر و کمک به کودکان سرطانی کرد.

وی گفت: این افتخار نصیب من شد که بتوانم سهم کوچکی در این امر خیر داشته باشم.

قطعه «فراموش کن»، «دوستت دارم»، قطعه آذری بی کلام، «خاطره» دیگر آثاری بودند که به ترتیب در این کنسرت برای مخاطبان اجرا شدند.

وی در حین اجرای این قطعات بود که با تقدیر از بهروز صفاریان آهنگساز و تنظیم کننده اغلب آثارش تشکر کرد و گفت: در تمام ۱۵ سال حضوری که در ایران داشتم بهروز صفاریان زحمت های زیادی برای آلبوم ها و آثارم کشید. البته او هم اکنون در سالن حاضر نیست اما از شما می خواهیم او را تشویق ویژه ای کنید.

قطعات «هنوز هم همونیم»، «پشیمونی»، «هنوز چشمای تو» با تکنوازی پیانو فریدون آسرایی، یک قطعه جنوبی بی کلام، «یاد تو می افتم» و «عشق یعنی» آثار دیگری بودند که در این بخش از کنسرت اجرا شدند. ضمن اینکه در بخش پایانی نیز آهنگ پرطرفدار «آهای خوشگل عاشق» برای مخاطبان اجرا شد.

عکس ها از مهرداد قاضی