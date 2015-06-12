۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۵۸

در مراسم کانون مربیان فوتبال ایران؛

گل‌محمدی، منصوریان، فرکی و شمسایی بهترین شدند

طی مراسمی یحیی گل‌محمدی، علیرضا منصوریان، حسین فرکی و وحید شمسایی به عنوان برترین مربیان از نگاه کانون مربیان ایران انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کانون مربیان فوتبال ایران امروز جمعه در شهر اراک برگزار شد که در این جلسه ضمن معرفی برترین مربیان لیگ، از آنها تجلیل شد.

در این مراسم یحیی گل‌محمدی سرمربی ذوب آهن به عنوان برترین مربی سال، علیرضا منصوریان سرمربی نفت تهران به عنوان برترین مربی لیگ و حسین فرکی سرمربی سپاهان به عنوان مربی ویژه انتخاب شدند. همچنین کوروش موسوی که با تیم فولاد نوین اهواز موفق به صعود به لیگ برتر شد به عنوان برترین مربی لیگ یک انتخاب شد.

وحید شمسایی هم که همراه تیم تاسیسات دریایی موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال شده بود، به عنوان برترین مربی فوتسال از نگاه کانون مربیان ایران انتخاب شد.

در این مراسم از برترین مربیان هر استان در رده های پایه و بزرگسال تجلیل به عمل آمد.

