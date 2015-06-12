۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۰۱

مسابقات بین‌المللی اتومبیلرانی آفرود در قزوین آغاز شد

قزوین- مسابقات بین‌المللی اتومبیلرانی آفرود با شرکت ۱۳۰ ورزشکار و اتومبیلران ایرانی و خارجی در پیست ملاصدرای قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابت‌های بین‌المللی آفرود از صبح امروز جمعه شش ورزشکار از کشورهای ترکیه و آذربایجان و ۱۲۴ آفرودباز شاخص کشور  از ۱۸ استان در پیست ملاصدرای قزوین آغاز شد.

این رقابت‌ها در پنج کلاس چهار سیلندر کاربراتور و انژکتور، کلاس آزاد و شش سیلندر کاربراتور و انژکتور در حال برگزاری است و عصر امروز با انتخاب تیمهای برتر به کار خود پایان می دهد.

حسین خضری مسئول کمیته اتومبیلرانی آفرود استان در حاشیه برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران گفت: تنها غایب خارجی این رقابتها کشور ارمنستان است ولی حضور کشورهای ترکیه و آذربایجان کیفیت و سطح فنی رقابتها را بالا برده است.

وی افزود: خوشبختانه به دلیل بالا بودن سطح رقابتها شاهد استقبال بسیار خوب و گسترده مردم هم از این رقابتها هستیم که جای تشکر و قدردانی از علاقمندان دارد.

خضری تصریح کرد: در این دوره از مسابقات تعداد ۲۰ ورزشکار از استان قزوین هخم حضور دارند که کلاس آموشزی خوبی هم برای شرکت کنندگان خواهد داشت.

مسئول کمیته اتومبیلرانی آفرود استان قزوین یادآورشد: ورزشکاران قزوینی با شرکت در مسابقات دوره های گذشته و نیز رقابت‌های بین‌المللی آفرود تجربه خوبی کسب کرده اند و امیدواریم این میزبانی بتواند در ارتقای سطح کیفی این رشته ورزشی در استان نیز موثر باشد.

این مسئول اظهارداشت: ورزشکاران قزوینی توانستند در مسابقات بین‌المللی آفرود ترکیه که هفته گذشته برگزار شد موفق شدند چند عنوان اول تا سومی را کسب کنند.

