حریق گسترده در انبار ۵هزارمتری/ عملیات اطفای حریق ادامه دارد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این آتش سوزی گفت: ساعت ۱۴ و ۳۹ دقیقه ظهر امروز ستاد فرماندهی آتش نشانان تهران از وقوع آتش سوزی گسترده در یک انبار ۵ هزار متری در خیابان فدائیان اسلام با خبر شد و بلافاصله ۷ ایستگاه آتش نشانی به همراه خودروهای سوماتیک و تانکرهای آب عازم محل آتش سوزی شدند.

وی گفت: این انبار بزرگ که بیش از ۵ هزار متر مربع وسعت داشت مملو از لوازم دوچرخه و سایر لوازم اسقاطی بود که به دلیل نامعلومی دچار آتش سوزی شده بود.

ملکی ادامه داد: شعله های آتش کاملا شعله ور شده و به دلیل وزش موافق جریان باد تمام سطح انبار را در برگرفته و باعث بوجود آمدن حجم عظیمی از دود سفیدرنگ در آسمان این منطقه شده بود که این دود غلیظ از فاصله چند کیلومتری نیز قابل رویت بود. از این رو با توجه به سرایت شعله ها، آتش نشانان از چند جهت وارد عملیات شده و نسبت به مهار شعله های سرکش آتش اقدام کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدماتی ایمنی شهر تهران با اعلام اینکه مهار شعله های آتش همچنان از سوی امدادگران آتش نشانی در حال انجام است؛ افزود: تاکنون آمار دقیقی از میزان تلفات و همچنین خسارت این آتش سوزی اعلام نشده و امیدواریم تا ساعتی دیگر با توجه به درخواست نیروی کمکی از ایستگاههای مجاور، شعله های آتش مهار شوند.

ملکی در پایان گفت: بلافاصله بعد از مهار شعله های آتش کارشناسان علت یاب این سازمان علت وقوع این حادثه را بررسی و اعلام خواهند کرد.