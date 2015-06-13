توضیح معاون گردشگری درباره گرانی تورها/ اگر گران است سفر نروید

مرتضی رحمانی‌ موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی درباره اینکه آژانس های مسافرتی، تورهای گردشگری خود را در ایام آخر هفته و تعطیل گران می کنند، به خبرنگار مهر گفت: اگر آژانسی افزایش قیمت داشته باشد، خودش ضرر می کند چون مشتری برای تورهای آن وجود نخواهد داشت، اما اگر این تورهای گردشگری مشتری دارد، آژانس ها نیز افزایش قیمت خواهند داشت.

وی در پاسخ به اینکه گاهی تورهای گردشگری ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان گران می شود، افزود: اگر ۱۵۰ هزار تومان افزایش قیمت گران است، همه همت کنند و به سفر نروند، اما وقتی با همین افزایش قیمت مردم باز هم به سفر می روند، یعنی اینکه این تورها هر چقدر گران هم باشد، مشتری دارد. اساسا پایه نرخ تورهای گردشگری را چه چیزی تشکیل می دهد؟ در یک بسته سفر که ارزش خدمات و کیفیت، قیمت آن را تعیین می کند و سودی هم روی آن کشیده می شود. در روزهای عادی این سود بالا نمی رود، اما در ایام پیک این سود افزایش پیدا می کند، مانند کشی که تا پاره نشده، کشیده می شود. یک زمانی خدمات زیادی بابت افزایش قیمت داده می شود، ولی در زمان دیگر تور گران می شود، اما خدمات بالا نمی رود. این دو، بحث متفاوتی است و ما باید وارد شده، شکایت را پیگیری و با آژانس مربوطه برخورد کنیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: اما زمانی هتل گران می شود، ایرلاین ها نیز بلیت را گران می دهند، آژانس مسافرتی نیز قیمت را بالا می برد. آژانس ها دنبال این هستند که مشتری بیشتری داشته باشند، اما اگر افزایش قیمت باعث شود که مشتری خود را از دست بدهند، یعنی مدیریت اقتصادی نمی دانند.

رحمانی موحد ادامه داد: ممکن است چیزی برای جیب من گران و برای جیب دیگری ارزان باشد. من نمی توانم به جیب مردم نگاه کنم چون این موضوع یک فرآیند اقتصادی است. خدمات عرضه می شود و مردم تقاضا را می سنجند اگر توان آن را داشته باشند، خریداری می‌کنند.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: ما برای تعطیلات نیمه خرداد نیز به همه ستادها آماده‌ باش اعلام و توجه همه را به تعطیلات معطوف کردیم. در حقیقت سفرهای تابستانی از آخر ماه مبارک رمضان شروع می شود، به همین دلیل طرح سفرهای تابستانه سال ۹۴ را به همه استان ها ابلاغ کرده ایم.