آل سعود پس از ۸۰ روز جنگ نابرابر با یمن در آستانه شکست قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه های این هفته نماز جمعه شاهرود در محل حسینیه اعظم مدرسه قلعه این شهر ضمن اشاره به تحولات منطقه خصوصا کشور مظلوم یمن، تصریح کرد: سعودی های دست نشانده صهیونیستها با برنامه ریزی که کرده بودند به دنبال تصرف ۱۰ روزه یمن بودند که اکنون پس از ۸۰ روز خود در آستانه شکست مفتضحانه هستند.

وی تحلیل رسانه های غربی را مبنی بر شکست عربستان در یمن قطعی دانست و گفت: انصار الله با حمایت مردم و قبایل یمن توانسته است به بهترین نحو جنگ را مدیریت کند و روزگار را بر ائتلاف عربی و غربی سیاه کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به جنایات گروهک تروریستی داعش با همراهی و حمایت غرب و کشور ترکیه، گفت: اردوغان متاسفانه با حمایت از تروریست ها در سوریه همسویی با ایران را کنار گذاشت.

ترابی به پایان حاکمیت و شکست حزب عدالت و توسعه در ترکیه پس از ۱۲سال در انتخابات اخیر پارلمانی اشاره کرد و افزود: افکار بلندپروازانه اردوغان در راستای احییء امپراتوری عثمانی کار دستش داد.

وی با یادآوری حکومت حدود ۶۰۰ ساله عثمانی ها در منطقه وسیعی به جز ایران، گفت: رجب طیب اردوغان برای احیای این امپراطوری به دنبال حمایت از تروریسم بین المللی و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه بود.

امام جمعه شاهرود تحولات ترکیه را به فال نیک گرفت و گفت: امیدواریم طی شش ماه آینده اوضاع امنیتی سوریه بهبود یابد و گروهک داعش به لطف خدا سرنگون خواهد شد.

ترابی همچنین به فرارسیدن فصل تابستان و ضرورت صرفه جویی آب اشاره داشت و با ابراز تاسف از اینکه ۹۰ درصد آب مصرفی شهرستان شاهرود در بخش کشاورزی به هدر می رود، افزود: با توجه به محدود بودن منابع آبی نباید برای تولید مقدار کمی میوه چندین متر مکعب آب را صرف شود.

وی خواستار جدیت مسئولان و کشاورزان در راستای تغییر الگوی کشت شد و تصریح کرد: نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی نیز می تواند بر مدیریت درست آب کمک کند.

امام جمعه شاهرود با اشاره به اینکه در آستانه فرارسیدن ماه رمضان هستیم بر بهره مندی از این ماه رحمت و نعمت تاکید کرد و افزود: مردم و مسئولان فرهنگی بویژه سازمان تبلیغات اسلامی بر آماده سازی مساجد و زیباسازی آنها برای پذیرایی از مهمانان خدا برنامه ریزی کنند.