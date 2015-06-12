حسن رحیمی و قاسم رضایی قهرمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال رقابتهای انتخابی تیم های ملی از ساعت ۱۶ امروز (جمعه) در سالن شهید بهشتی شهر مشهد در حال برگزاری است كه در فینال وزن ۵۷ کیلوگرم این رقابتها حسن رحیمی در دیدار دوم نیز با نتیجه ۶ بر صفر از سد رضا اطری گذشت و نفر برتر این وزن شد. رحیمی دیروز در دیدار نخست نیز با نتیجه ۶ بر ۵ برنده شده بود.

در كشتی فرنگی نیز قاسم رضایی موفق شد به عنوان نفر برتر وزن ۹۸ کیلوگرم رقابتهای انتخابی دست یابد. در رقابتهای فینال وزن ۹۸ كیلوگرم كشتی فرنگی که عصر امروز (جمعه) برگزار شد، مهدی علیاری که دیروز در یک مسابقه مقابل رضایی پیروز شده بود، با ارائه مجوز پزشکی در فینال اين وزن شرکت نکرد تا به این ترتیب قاسم رضایی به عنوان نفر برتر این وزن شناخته شود.