برنامه ای برای افزایش تاکسی در اردبیل نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زمانی عصر جمعه در آئین اختتامیه همایش مدیران سازمانهای تاکسیرانی غرب کشور در سرعین اضافه کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار و ۶۰۰ تاکسی گردشی، خطی و بیسیم در اردبیل فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه از این تعداد هزار و ۱۱۰ تاکسی خطی، دو هزار و ۳۵۰ تاکسی گردشی، ۷۰ تاکسی بیسیم و تعدادی تاکسی فرودگاه است، تاکید کرد که ناوگان تاکسیرانی اردبیل در بیش از ۴۰ مسیر مختلف نسبت به جابه جایی مسافران اقدام می کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از مسئولیت حمل و نقل درون شهری در مرکز استان برعهده تاکسی است، متذکر شد: در حال حاضر تنها ناوگان عمومی درون شهری اردبیل تاکسی و اتوبوس است.

وی با اشاره به نوسازی بخش عمده ای از ناوگان تاکسیرانی اردبیل متذکر شد: طی دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ دستگاه تاکسی در اردبیل نوسازی شده که این روند همچنان تداوم خواهد یافت.

زمانی همچنین با اشاره به استقبال شهروندان از تاکسی‌های بیسیم در این شهر گفت: شرایط برای افزایش اینگونه تاکسی‌ها در مرکز استان فراهم است.

وی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ نفر در اردبیل از این تاکسی ها استفاده می کنند، متذکر شد: هم اکنون سرعت رسیدن تاکسی بیسیم به محل مسافر پنج الی شش دقیقه است که زمان بسیار خوبی است.

زمانی با اشاره به فعالیت یک شرکت در این زمینه عنوان کرد: سازمان تاکسیرانی از این شرکت ماهانه ۳۵ میلیون ریال اجاره می گیرد و این شرکت نیز ماهانه یک میلیون ریال از تاکسی های فعال دریافت می کند.

به گفته وی فعالیت شرکت و تاکسی های فعال در این بخش ضرردهی نداشته است.