مقدونیه و مونته نگرو عضو ناتو شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، توماژ سیمونیاک این اظهارات را در حالی مطرح کرده است که قرار است نشست بعدی اعضای ناتو طی روزهای هشتم و نهم ماه جولای در شهر ورشو پایتخت لهستان برگزار شود.

وی که در اجلاس جهانی وروکلاو در ورشو سخن می گفت، تصریح کرد: اگر دعوتنامه ای از سوی لهستان برای مقدونیه و مونته نگرو ارسال شود، خبری بسیار عالی خواهد بود.

بر این اساس مقدونیه و مونته نگرو به عنوان جمهوری های جدا شده از یوگوسلاوی سابق بدنبال عضویت در این پیمان نظامی هستند. گفتنی است آلبانی و کرواسی آخرین کشورهایی هستند که در سال ۲۰۰۹ به عضویت ناتو در آمده اند.