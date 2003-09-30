اخبار كوتاه اجتماعي

* طي حكمي از سوي مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش ، محمود قنبري به عنوان مشاور وزير و مدير كل دفتر وزارتي منصوب شد . بر اساس اين حكم وظيفه وي ايجاد هماهنگي و برقراري ارتباط صميمانه بين مديران ارشد اين وزارتخانه و مديران اجرايي استانها و نيز تسهيل و بهسازي جريان امور است

* سرپرست كميته امداد امام خميني در نامه اي به دكتر لاريجاني از همكاري و مساعدت سازمان صدا و سيما در برگزاي جشن عاطفه ها قدرداني كرد .

* روابط عمومي شهرداري منطقه 22 اعلام كرد ، شهردار اين منطقه علاوه بر ملاقات حضوري روزهاي بكشنبه همه روزه پس ازنماز ظهر در محل نماز خانه شهرداري منطقه ، با مراجعين ديدار مي كند .

* ششمين جشنواره كودك و طبيعت با هدف خدمت رساني به مردم و ايجاد بستر مناسب آموزشي و تفريحي از 14 مهر به مدت 10 روز در موزه طبيعت و حيات وحش ايران ( دار آباد ) برگزار مي شود

* دبير و معاون كميته دولتي نظارت بر مواد مخدر روسيه با دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشورمان ديدار كرد . وي در اين ملاقات مبارزه جمهوري اسلامي بامواد مخدر را ارزشمند توصيف كرد و اظهار داشت : زمينه هاي همكاري دو كشور بسيار زياد است .