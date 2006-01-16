مهمترين چالش پزشك خانواده هم پوشاني سازمان هاي بيمه گر است

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود: عدم فرهنگ سازي مناسب در خصوص سيستم ارجاع باعث شده مردم اين طرح را نپذيرند. در حالي كه اجراي طرح پزشك خانواده براي كشورهايي كه از امكانات مالي محدودي در بخش درمان برخوردارند به ويژه ايران ، بسيار ضروري است.

دكتر مسعود اميني گفت: ايران در خصوص تجهيزات و لوازم پزشكي ناگزير به واردات اقلام مورد نياز است و با اين شرايط مخالفت با اجراي طرح پزشك خانواده يا جدي نگرفتن اين طرح مناسب نيست و در حالي كه مي توان گفت با اجراي اين طرح يك پنجم از اهداف برنامه چهارم توسعه عملي خواهد شد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از برخي جوسازي ها اظهار داشت: برخي جو سازي ها مبني بر عدم كار كارشناسي براي اجراي طرح پزشك خانواده عاقلانه نيست و اين طرح به صورت كارشناسي و با استفاده از تجارب كشورهاي پيشرفته تدوين شده است.

مسعود اميني تصريح كرد: با توجه به اينكه تخصيص بودجه سال 84 به نيمه دوم سال موكول شد ، اجراي طرح پزشك خانواده كه انتظار مي رفت از پايان نيمه اول سال جاري آغاز شود تحقق نيافت و اين طرح با به تعويق افتادن اين مصوبه به دليل عدم امكان اجرا نشد.

وي زمان قضاوت را زود خواند و افزود: در حال حاضر قضاوت كردن در خصوص اجراي اين طرح زود است و با توجه به اينكه طرح پزشك خانواده طرحي جوان است ، لذا نيازمند گذشت زمان براي اجراي اين طرح هستيم.