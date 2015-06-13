به گزارش خبرنگار مهر، سعید زیباکلام جمعهشب در همایش بزرگ «همه باید بدانند» در بوشهر اظهار داشت: وضعیت مذاکرات هستهای باید برای ملت ایران روشن باشد و مسئولان کشور نیز باید با دقت در این زمینه حرکت کرده و شفافسازی کند.
وی اضافه کرد: آقای روحانی قبل از انتخابات عنوان کرده بود که باید چرخ معیشت مردم همراه با چرخ هستهای بچرخد و برای برداشتن تحریمها تلاش کنیم و مذاکرات نیز دو ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم با شتاب بالایی آغاز شد.
زیباکلام با بیان اینکه هیچ اشارهای به حق غنیسازی در توافق هستهای صورت نگرفته است، افزود: آقای روحانی در نامهای به رهبر معظم انقلاب نوشتند که حقوق هستهای ایران به رسمیت شناخته شده است و ما از ایشان میخواهیم که اذعان به حق هستهای ایران توسط قدرتهای بزرگ را مستند کنند و فقط یک شاهد بیاورند.
حق غنیسازی ایران پذیرفته نشده است
وی با بیان اینکه از دولت میخواهیم تا اعتراف یکی از کشورهای آمریکا، چین، روسیه، آلمان و فرانسه نسبت به حق هستهای ایران را منتشر کند، تصریح کرد: آقای ظریف میگوید حق هستهای ایران به رسمیت شناخته شده ولی جان کری برعکس ایشان میگوید که شناخته نشده است.
این استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه حرفهای دولت باید راست باشد و «کج و کوله» نباشد، تاکید کرد: این موضوع آبرو و حیثیت نظام است و ربطی به حزب و جناح خاصی ندارد و باید دقت لازم صورت بگیرد و با آبروی نظام بازی نشود.
زیباکلام افزود: سازمان تحریم ها ۵ شاکله اصلی دارد که شامل تحریم فروش نفت، تحریم های شورای امنیت، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های آمریکا و بازگشتن دارائیهای مسدود شده از فروش نفت و سایر موارد درآمدی در بانکهای خارجی که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است.
وی با بیان اینکه تنها ۲.۴ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد دلار پولهای ایران طی هشت قسط به ایران بازگردانده میشود، گفت: متاسفانه امکان بازگشت این سرمایهها به راحتی فراهم نیست و برای گرفتن آن باید زیرآبی برویم و تاکنون هیچیک از مقامات کشور ذکری از دریافت این اقساط نداشتهاند.
بخش کوچکی از تحریمها مربوط به هستهای است
زیباکلام ادامه داد: یک سال و نیم از مذاکرات میگذرد و سوال ما از رئیس جمهور این است که تاکنون تحریمها به چه میزان برداشته شده است و چگونه دولت در این زمینه وعده میدهد.
وی با بیان اینکه تنها بخش کوچکی از تحریمها مربوط به مسائل هستهای است، اضافه کرد: بخش عظیمی از تحریمها مربوط به تروریسم و مقاومت و مسائل موشکی و ... است در حالیکه کل مذاکرات مربوط به مسائل هستهای است و تحریمهای غیر هستهای برداشته نمی شود.
این استاد دانشگاه تهران افزود: در متون منتشر شده به زبانهای مختلف از توافق هستهای شاهد تفاوتهای عمدهای هستیم که این تفاوتها به هیچ وجه قابل اغماض نیست.
سایت هستهای اراک نباید از بین برود
وی گفت: یکی از موضوعات مورد تاکید طرف مقابل این است که نیروگاه اراک از بین برود و قلب این نیروگاه تخریب شود و این در حالی است که برای بازسازی و بازطراحی آن شش سال زمان نیاز است.
زیباکلام اظهار داشت: سایت هستهای اراک دارای اهمیت بسیار زیادی است و دانشمندان جوان ایرانی تلاش بسیار زیادی در این زمینه داشتهاند و به موفقیتهای بسیار خوبی نیز دست یافتهاند و نباید این داشتهها را از دست بدهیم.
هدف غرب از توافق هستهای آماده کردن ایران برای دادن امتیازات بیشتر بود
افشین میرزایی یکی از نویسندگان کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» نیز در این آئین به وضعیت مذاکرات ایران اشاره کرد و بیان داشت: در زمینه تحریمهای مربوط به صنعت هوایی تنها به بحث تعمیر و خرید قطعات اشاره شده و مربوط به خرید هواپیما و سوخت نیست.
وی با بیان اینکه هدف توافق ژنو تشنهتر کردن ایران و آماده کردن ایران برای دادن امتیازات بیشتر بود، ادامه داد: در زمینه صنعت خودرو نیز علت خروج شرکتهای بزرگ از ایران تحریم نبود و مسائل سیاسی در این زمینه دخیل بود.
برادر شهید شهریاری نیز یکی از سخنرانان این مراسم در بوشهر بود.
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