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۲۴ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۱۱

در اطلاعیه ای؛

وزارت ارشاد چهلمین روز شهادت اصحاب رسانه و ارتش را گرامی داشت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهلمین روز شهادت خبرنگاران، تصویرگران، هنرمندان و دلاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری "مهر" ، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اطلاعیه با تسلیت  چهلمین روز شهادت شاهدان و حاملان پاکی و صداقت، خبرنگاران، تصویرگران، هنرمندان و دلاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران به ملت بزرگ ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی و خانواده معظم شهیدان یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

این معاونت از مردم  دعوت کرد تا در مراسم گرامیداشتی که فردا در مصلای بزرگ تهران برگزار می شود، حضور یافته و یاد و خاطره شهیدان عرصه های شجاعت و ایثار و اطلاع رسانی را گرامی دارند.

این مراسم از ساعت 10 تا 12 در مصلای بزرگ تهران برگزار می شود.

کد مطلب 277732

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