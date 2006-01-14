وزارت ارشاد چهلمین روز شهادت اصحاب رسانه و ارتش را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری "مهر" ، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این اطلاعیه با تسلیت چهلمین روز شهادت شاهدان و حاملان پاکی و صداقت، خبرنگاران، تصویرگران، هنرمندان و دلاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران به ملت بزرگ ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی و خانواده معظم شهیدان یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

این معاونت از مردم دعوت کرد تا در مراسم گرامیداشتی که فردا در مصلای بزرگ تهران برگزار می شود، حضور یافته و یاد و خاطره شهیدان عرصه های شجاعت و ایثار و اطلاع رسانی را گرامی دارند.

این مراسم از ساعت 10 تا 12 در مصلای بزرگ تهران برگزار می شود.