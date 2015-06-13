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۲۳ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

برگزیده عکس های خبری ۲۳ خرداد ۹۴

برگزیده عکس های خبری ۲۳ خرداد ۹۴

عکس های خبری امروز را از نمونه برداری از گدازه های آتشفشانی آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از اعتراض مردم فلسطین، انفجار قایق‌های ماهیگیری در «پالائو» و نمایشگاه هنری در «پریشتینا» را خواهیم دید.

برگزیده

یک زمین شناس برای نمونه برداری از مواد مذاب وارد یک دریاچه از گدازه های آتشین در «وانواتو» شده است. (Barcroft)

برگزیده

تصویری از معترضان فلسطینی (AFP)

برگزیده

حمله به چهار قایق ویتنامی در ساحل «جمهوری پالائو» به علت ماهیگیری غیر مجاز (AP)

برگزیده

نمایشگاه هنری با عنوان «تفکر شما» توسط هنرمند ژاپنی در استادیوم «پریشتینا» (Reuters)

برگزیده

نماد @ در یکی از باغ های کشور چین (Getty)

برگزیده

یک کارگر کیسه کاکائو را در انباری در «ساحل عاج» حمل می‌کند. (Reuters)

برگزیده

عکاسی با سرعت شاتر پایین از خیابانی کنار بنای یادبود در «سائو پائولو» (EFE)

برگزیده

یک کشاورز در مزرعه خود کنار کوه آتش فشان اندونزی استراحت می‌کند. (AP)

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شخصی که برای پیشگیری از بیماری «مرس» در «سئول» پایتخت کره جنوبی ماسک به صورت دارد. (AP)

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بازی کودک در فواره های پارکی در فیلادلفیا (AP)

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راهبان بودایی در مراسم بزرگداشت کشته شدگان زلزله کاتماندو در نپال (Reuters)

کد مطلب 2777366

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