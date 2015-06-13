برگزیده عکس های خبری ۲۳ خرداد ۹۴

یک زمین شناس برای نمونه برداری از مواد مذاب وارد یک دریاچه از گدازه های آتشین در «وانواتو» شده است. (Barcroft)
تصویری از معترضان فلسطینی (AFP)
حمله به چهار قایق ویتنامی در ساحل «جمهوری پالائو» به علت ماهیگیری غیر مجاز (AP)
نمایشگاه هنری با عنوان «تفکر شما» توسط هنرمند ژاپنی در استادیوم «پریشتینا» (Reuters)
نماد @ در یکی از باغ های کشور چین (Getty)
یک کارگر کیسه کاکائو را در انباری در «ساحل عاج» حمل میکند. (Reuters)
عکاسی با سرعت شاتر پایین از خیابانی کنار بنای یادبود در «سائو پائولو» (EFE)
یک کشاورز در مزرعه خود کنار کوه آتش فشان اندونزی استراحت میکند. (AP)
شخصی که برای پیشگیری از بیماری «مرس» در «سئول» پایتخت کره جنوبی ماسک به صورت دارد. (AP)
بازی کودک در فواره های پارکی در فیلادلفیا (AP)
راهبان بودایی در مراسم بزرگداشت کشته شدگان زلزله کاتماندو در نپال (Reuters)
نظر شما