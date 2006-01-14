امكان تشخيص تومورهاي ريه در مراحل اوليه فراهم شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، بر اساس گزارشات موسسه ملي سرطان، غربالگري سرطان هاي پروستات، ريه، روده بزرگ و تخمدان نشان داد كه مي توان با استفاده از تكنيك هاي ساده تصوير برداري از سينه، مرگ و مير ناشي از سرطان را به طور چشمگيري كاهش داد.



تحقيقات موسسه ملي سرطان از سال 1992 با هدف بررسي تاثير غربالگري سرطان در كاهش مرگ و مير ناشي از اين بيماري بدخيم آغاز شد. در اين راستا از 154 هزار و 942 شركت كننده در فاصله سني 55 تا 74 سال ثبت نام به عمل آمد كه از اين تعداد، از 46 هزار و 577 نفر كه در گروه غربالگري بودند عكس سينه گرفته شد. 9 درصد از اين تعداد عكس هاي سينه مشكوك به سرطان داشتند.



تنها با يك كليشه ساده راديوگرافي قفسه سينه محققان توانستند سرطان را در 126 نفر از شركت كنندگان كه مبتلا به سرطان سينه بودند، تشخيص دهند. 44 درصد از كل اين افراد به سرطان مرحله اول ريه از نوع سلول هاي كوچك مبتلا بودند.



نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه شيوع سرطان ريه در مردان سيگاري، حتي سيگاري هايي كه ترك كرده اند زياد است. شيوع سرطان در سيگاري هاي فعال 3/6 نفر از هر هزار نفر، در سيگاري هاي قديمي كه ترك كرده اند 9/4 نفر از هر هزار نفر و در كساني كه هرگز سيگار نمي كشند تنها 4/0 نفر از هر 1000 نفر است.



تنها با يك عكس برداري ساده مي توان شمار قابل توجه اي از سرطان هاي ريه را در مراحل اوليه و درمان پذير تشخيص داد.

غربالگري مي تواند مولفه اي براي تشخيص سرطان هاي خطرناك ريه در مراحل اوليه باشد. زماني كه سرطان محدود به بافت ريه و قابل درمان است بيش از 50 درصد از سرطان هاي ريه محدود به ريه هستند. در حاليكه بدون اين روش هاي غربالگري تنها 15 تا 20 درصد از سرطان هاي ريه در مراحل اوليه قابل تشخيص است.



در سراسر جهان بالغ بر يك ميليون نفر سالانه از سرطان ريه مي ميرند. سرطان ريه در مراحل اوليه هيچ نشانه و علامتي ندارد. درمان سرطان در مراحل پيشرفته است كه درمان آن يا ممكن نيست و يا بسيار سخت امكان پذير است. با وجود اين با روش هاي غربالگري تنها 20 درصد خطر مرگ و مير كاهش مي يابد. اين به معني نجات بالغ بر 32 هزار نفر سالانه در آمريكا است.



اين مطالعه در نشريه journal of the national cancer institute به چاپ رسيده است.