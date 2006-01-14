عبدالحليم خدام در فرانسه باقي مي ماند

به گزارش خبرگزاري مهر، "جهاد خدام " فرزند "عبدالحليم خدام "معاون سابق رئيس جمهوري سوريه درگفتگوي با خبرگزاري فرانسه اخبار منتشره رسانه هاي گروهي مبني بر اينكه پدرش براي ترك پاريس تحت فشاردولت فرانسه قرارگرفته است، تكذيب كرد.

وي گفت : دولت فرانسه هيچ گونه محدوديتهايي براي پدرم اعمال نكرده است، بلكه برعكس هيچ طرحي براي انتقال خدام به عربستان سعودي در دست نيست .

فرزند معاون سابق رئيس جمهوري سوريه انتشاراين گونه اخبار گمراه كننده را از سوي دولت سوريه دانست.

شبكه خبري الجزيره پيشتر اعلام كرده بود: فرستاده رسمي فرانسه در ماموريتي ويژه به عربستان سعودي رفت تا درمورد احتمال انتقال عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه به اين كشور بحث و گفتگو كند.



گزارشها حاكيست كه عربستان درخواست فرانسه را براي انتقال خدام به اين كشور رد كرده است و اين امر موجب شده تا فرستاده فرانسه به امارات متحده عربي سفر كند واين موضوع را با مسئولان اين كشور درميان بگذارد.