هدف اصلي جشنواره ايجاد بازار فروش فيلم است

عليرضا شجاع نوري، تهيه‌كننده سينما، در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" گفت: "سينماي ايران با توجه به شرايط جغرافيايي و فرهنگي و سينماي هنري خود اين توان را دارد تا در سطح آسيا و آسياي ميانه مركزيت پيدا كند. اگر بخواهيم اين استعداد بالفعل را به يك استعداد بالقوه تبديل كنيم بايد توجه بيشتري به سينماي آسيا داشته باشيم."

وي ادامه داد: "رويكرد سال‌هاي اخير جشنواره فيلم فجر به سينماي كشورهاي آسيايي موجب به وجود آمدن يك پل ارتباط فرهنگي بين كشورها مي‌شود. اين حركت باعث مي‌شود توجه اين كشورها به سينماي ايران بيشتر شود و اين سينما را به عنوان يك سينماي هنري منطقه‌اي و بين‌المللي بشناسند. اين نگاه استراتژيك در سال‌هاي آينده باعث مي‌شود سينماي ايران در اين مناطق جايگاه ويژه‌اي پيدا كند."

تهيه‌كننده فيلم "يك بوس كوچولو" يكي ديگر از بخش‌هاي مهم جشنواره را معرفي سينماي كشورهاي ديگر دانست و افزود: "اصولا يكي از بخش‌هاي جشنواره فيلم فجر معرفي سينماي كشورهاي ديگر است و اين امر براي علاقمندان سينماي جهان و فيلمسازاني كه در اين عرصه فعاليت مي‌كنند يك حركت مناسب تلقي مي‌شود."

وي گفت: "براي اينكه به يك بازار فروش فيلم مناسب در سطح بين‌المللي برسيم بايد از خريداران و توزيع‌كنندگان مختلف براي حضور در جشنواره فيلم فجر دعوت به عمل آوريم. هميشه اين طرح‌ها در سال‌هاي اول هزينه دارد. اما در سال‌هاي آتي به نتيجه خواهد رسيد. ايجاد بازار براي كالاهاي فرهنگي در مقابل كالاهاي ديگر در مدت زمان بيشتري به نتيجه مي‌رسد و در اين امر ماموريت اصلي جشنواره فيلم فجر ايجاد بازار فروش فيلم و شناسايي اين بازارها در سطح منطقه است."

اين تهيه‌كننده سينما در ارتباط با بودجه سينما هم گفت: "سينماي ايران صورتش را با سيلي سرخ كرده است. سينماي ما فقير و آبرومند است. البته رياست مجلس شوراي اسلامي كه براي بودجه تصميم مي‌گيرد شخصا دغدغه فرهنگي زيادي دارد. اما متاسفانه بوجه‌اي كه به بخش هنر تعلق مي‌گيرد محدود است."

وي معتقد است: "اصولا فرهنگ و سينماي ما نبايد چشمش به دست دولت باشد. اگر بخواهيم فرهنگ مستقل داشته باشيم نبايد به بودجه قطره چكاني دولت توجه كنيم. بلكه به نظر من بايد بودجه‌اي به صورت وقف به سينماي ايران تعلق گيرد. به طور مثال عوايد يكي از كارخانجات پتروشيمي وقف فرهنگ و سينما شود. همانطور كه سنت وقف در ايران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است مي‌توان از اين طريق به اين هنر كمك كرد. در اين صورت است كه اين سينما به بالندگي مي‌رسد."

شجاع نوري در ادامه تصريح كرد: "اين امر به معني نفي نظارت دولت نيست. اما اين سينما بايد از بعد اقتصادي استقلال داشته باشد و اين امر در نگرش اهالي فرهنگ تاثير مي‌گذارد. اينكه سالانه بايد منتظر اين بودجه اندك دولت باشيم از شخصيت فرهنگي به دور است."