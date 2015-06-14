به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در زمان ریاست کلی محمود بهمنی در چندین نوبت اقدام به عرضه، فروش و حراج شمش طلا از طریق بانک کارگشایی کرد به طوری که این بانک در سال‌های ۸۹ و ۹۰ با مشاهده نوسانات بازار طلا و سکه حراج شمش طلا از طریق بانک کارگشایی را آغاز کرد.

بانک مرکزی البته عرضه ها را با درنظر گرفتن شرایط و محدودیت‌هایی و به صورت حراج حضوری در ساعات مشخصی انجام می داد و با این کار سعی در کنترل قیمت طلا در بازار داخلی می کرد که البته این اقدام تا حدودی هم موفقیت آمیز بود و توانست قیمت ها و وضعیت بازار طلا را متعادل کند.

اما طی چند سال اخیر با آرامش بازار طلا و سکه، نه تنها حراج شمش طلا از طریق بانک کارگشایی انجام نمی شود بلکه این بانک هیچ نوع فروش شمش طلایی را انجام نمی‌دهد و بررسی‌ها نشان می دهد بانک مرکزی با توجه به آرامش بازار طلا و سکه در این مدت، ضرب شمش طلا در بانک مرکزی را فعلا متوقف کرده است.

بر این اساس نیازهای مردم، تجار و بازرگانان برای خرید شمش طلا در حال حاضر که بانک مرکزی تولید شمش طلا در این بانک را متوقف کرده است، فقط از طریق طلافروشان مستقر در بازار طلا تامین می‌شود و طلا فروشان بازار تهران نسبت به تولید، عرضه و فروش شمش طلا اقدام می کنند.

البته برخی از فعالان بازار طلای تهران مطرح می کنند که با توجه به وضعیت آرام بازار طلا و سکه فعلا، متقاضیان زیادی برای خرید شمش طلا مراجعه نمی کنند، این در حالی است که براساس بخشنامه های بانک مرکزی و گمرک محدودیت‌هایی برای صادرات و واردات شمش طلا هم وجود دارد.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر که حراج شمش طلا در بانک کارگشایی انجام نمی‌شود، خرید شمش طلا از چه طریقی انجام می گیرد؟ گفت: طلافروشان بازار نسبت به فروش شمش طلا اقدام می کنند، البته این کار توسط تمامی طلافروشان انجام نمی‌‌شود و فقط طلا فروشان بازار نسبت به این کار مبادرت می کنند.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر افزود: بانک کارگشایی معمولا در زمانی که نیاز باشد براساس دستور بانک مرکزی سکه و شمش طلا را حراج می‌کند. در حال حاضر به دلیل اینکه نیازی به عرضه و حراج شمش طلا نیست، حراج هم انجام نمی‌شود و عرضه و فروش فقط در سطح بازار انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در مقطعی در دوره ریاست کلی قبلی بانک مرکزی برای تنظیم بازار حراج شمش طلا در بانک کارگشایی را انجام می‌داد، تصریح کرد: افراد به هر میزان و تعداد که بخواهند، می‌توانند از طلافروشان بازار شمش طلا تهیه کنند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

کشتی آرای، نرخ شمش‌های طلا را بر اساس نرخ روز طلا در بازار داخلی اعلام کرد و افزود: نرخ روز هر مثقال و گرم طلا هر چه باشد، نرخ شمش طلا بر همان اساس محاسبه می شود.