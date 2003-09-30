كروبي خواستار گسترش روابط تهران و بانكوك شد

به گزارش خبرگزاري مهر،آقاي كروبي در اين ديدار با ابراز خرسندي از سطح كنوني مناسبات ميان دو كشور تاكيد كرد: ايران براي توسعه روابط دو جانبه در همه زمينه ها آمادگي كامل دارد.

رييس مجلس درادامه با اشاره به اجلاس آتي كميسيون اقتصادي مشترك دو كشور ابراز اميدواري كرد از ظرفيت هاي موجود براي توسعه و تعميق مناسبات اقتصادي و تجاري ميان دو طرف بيشتر بهره برداري شود.

رييس مجلس شوراي سپس با يادآوري تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي مصوب مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام از سرمايه گذاري بخش خصوصي تايلند در زمينه هاي مختلف صنعتي و اقتصادي در ايران استقبال كرد.

وي همچنين اهميت مناسبات پارلماني در توسعه و تعميق روابط بين دو كشور و دو ملت را خاطر نشان ساخت و آمادگي مجلس شوراي اسلامي را براي گسترش روابط پارلماني با تايلند اعلام كرد.

در ادامه اين ديدار آقاي كانپوت نماينده ويژه نخست وزير تايلند با ابراز خرسندي از مذاكرات جاري خود درتهران تمايل كشورش را براي توسعه و تعميق بيشتر روابط پارلماني، اقتصادي و تجاري با ايران اعلام كرد.

وي مذاكرات ميان دو كشور را براي امضاي موافقتنامه توسعه روابط تجاري و صنعتي و موافقتنامه اجتناب از پرداخت ماليات مضاعف بسيار مهم دانست و آن را راهگشاي مناسبات اقتصادي بهتر ميان دو كشور ذكر كرد.