احداث خانه های عالم نشانگر توجه مردم به روحانیت و اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا میرهاشمی، پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح خانه عالم در روستای ظهیرآباد بخش مرکزی شهرستان شازند، با بیان مطلب فوق گفت: برای ساخت این بنا ۴۰۰ میلیون ریالاعتبار هزینه شده که ۱۰۰ میلیون ریال از اعتبار احداث این بنا را بخشداری مرکزی شهرستان شازند متقبل شده است.

وی با بیان اینکه زمین این بنا ۱۶۰ متر است، گفت: زیربنای این خانه عالم این روستا ۱۰۰ متر است و مقرر شده تجهیزات این خانه از محل اعتبارات شهرستان شازند تامین شود.

میرهاشمی با بیان اینکه روحانیت در ترویج فرهنگ و معنویت در جامعه نقش به سزایی دارد، افزود: با ساخت مساجد و خانه های عالم به ارتقای مولفه های دینی و فرهنگی مردم کمک می شود و وجود روحانی در روستا، آشنایی مردم و به خصوص جوانان با مسائل دینی را به دنبال دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شازند اظهار کرد: ساخت خانه عالم در روستاها با کمک مردم نشانگر توجه مردم به روحانیت و دین مبین اسلام است.

میرهاشمی با بیان اینکه روستای ظهیرآباد مردم متدین و مذهبی دارد، گفت: ساخت اینگونه مکان ها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری در امور فرهنگی برای جامعه است.

گفتنی است در این مراسم که همزمان با سومین روز از هفته فرهنگی شهرستان شازند برگزار شد، محمدرضا جعفری به عنوان امام جماعت مسجد روستای ظهیرآباد معرفی شد.