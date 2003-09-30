سومين نمايشگاه بين المللي صنعت دهم مهرماه در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، در سومين نمايشگاه بين المللي صنعت(ايدرو) 100 شركت خارجي و 235 شركت داخلي جديدترين تجهيزات و فن آوري خود را درزمينه ماشين آلات، تجهيزات، ابزار، اتوماسيون صنعتي و سايررشته ها به نمايش خواهد گذاشت.

اين نمايشگاه به مدت چهار روزادامه دارد.