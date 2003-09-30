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۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۵۷

سومين نمايشگاه بين المللي صنعت دهم مهرماه در تهران برگزار مي شود

سومين نمايشگاه بين المللي صنعت با حضور 335 شركت داخلي و خارجي دهم مهرماه در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، در سومين نمايشگاه بين المللي صنعت(ايدرو) 100 شركت خارجي و 235 شركت داخلي جديدترين تجهيزات و فن آوري خود را درزمينه ماشين آلات، تجهيزات، ابزار، اتوماسيون صنعتي و سايررشته ها به نمايش خواهد گذاشت.
اين نمايشگاه به مدت چهار روزادامه دارد.

کد مطلب 27778

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