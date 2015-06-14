به گزارش خبرگزاری مهر، در زمان ساخت سطوح مختلف می توان سطحی را صاف یا سطحی را ناهموار تولید کرد و این کار برای محققان ساده است. اما محققان MIT در روشی جدید به ساخت سطحی دست یافته اند که می تواند هر دو قابلیت را داشته باشد.



سطحی که محققان با استفاده از چاپ سه بعدی موفق به ساخت آن شده اند در عین صاف و شیار دار بودن می تواند ناهموار و برجسته نیز باشد و با اعمال فشار تغییر کند. این روش جدید و در اختیار داشتن بافت سطح تغییرپذیر می تواند در کنترل رشد ناخواسته حیوانات یا موجودات روی سطح کشتی، هدایت مایعات با اندازه های میکرو یا در علم نور شناسی مورد استفاده قرار گیرد.

بافت های مسطحی که به این شکل و با کمک چاپ سه بعدی تولید می شوند، از قابلیت تغییر برخوردارند. محققان معتقدند کشف این روش جدید نه تنها می تواند خلاقیت را به دنبال داشته باشد بلکه مسیر جدیدی را نیز پیش روی محققان برای توزیع آسان آن قرار می دهد.



عملکرد این روش بدین شکل است که در ابتدا بافت صاف و ماتریس مواد چاپ شده و انعطاف پذیر در نقاط مختلفی از پلیمرهای سخت تعبیه می شوند. سپس بعد از اینکه سازه نهایی فشرده شد، مواد نرمتر بیشتر از اجزای سخت بازدهی تغییر از خود نشان می دهند.



محققان بر مبنای این روش و با استفاده از تغییر اندازه و شکل توزیع بافت های برجسته یا ناهموار و بر پایه شبیه سازی های رایانه ای و ریاضی موفق به تولید چنین سطحی شدند. این روش اجازه می دهد تا سطوح ساخته شده در یک جهت صاف و در جهت معکوس از اصطکاک برخوردار باشند.