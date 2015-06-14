می توان در مقابل ایسم های مردود وارداتی کار حزبی عاشورایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در یادمان طلایه داران آفتاب؛ بزرگداشت شهدای موتلفه اسلامی که در عصر امروز ساختمان مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد، گفت: موتلفه ای ها در اول بهمن سال ۱۳۴۳ کاری حسینی انجام دادند و در عاشورای ۲۶ خرداد ۱۳۴۴ به متقدایشان پیوستند.

حبیبی افزود: استاد بزرگ ما مرحوم عسگراولادی بارها نقل فرمودند که شهید محمد بخارایی و دیگران در جلسات اولیه قبل از عملیات بدر یعنی عملیات اول بهمن ۴۳ بارها آیه شریفه ای را زمزمه کرده و آرزوی شهادت داشتند. شهید امانی در برابر آدمک شاه یعنی دادستان نظامی می گوید مگر نشنیدید که مرجع ما فرمود هر کسی بر سر این رژیم فریاد بر بیاورد مسلمان نیست و ما تصمیم گرفته ایم فریادمان را از لوله اسلحه گرم درآوریم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: شهید مطهری فرمودند که به اطلاعیه دادن کاری پیش نمی رود و باید چند نفر از سران رژیم به خاک افتند و با فتوای مرجع بزرگوار آیت الله میلانی این اتفاق افتاد تا ثابت شود اگر سلسله ای از یزیدیان در دوران مختلف اعمال یزدی انجام دهند حسینیان نیز کار حسینی خواهند کرد.

حبیبی با بیان اینکه اکنون خانواده آن شهدا و بازماندگان فکری آن شهدا دهها سال است که با حفظ مراسم حسینی کار حزبی را انجام می دهند گفت: ما در مقابل ایسم های مردود وارداتی و ایسم های غیر اسلامی وطنی می توان کار حزبی عاشورای کرد و پیام عاشورای حسینی را به گوش همه رساند.