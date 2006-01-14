اعتراف آلمان به ارائه كمك هاي اطلاعاتي به آمريكا درحمله به عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،"فرانك والتر اشتاين ماير" وزير امور خارجه آلمان در اظهاراتي ادعا كرد كه ماموران آلماني فقط اطلاعاتي را براي نيروهاي آمريكايي فراهم آورده اند تا از مورد هدف قرار گرفتن، اهداف غير نظامي، ممانعت بعمل آيد.

يكي از مقامات وزارت دفاع آمريكا پيشتر در گفتگو با شبكه خبري " آ ار د" نيزخاطر نشان كرده است كه حمايت آلمان در بخش رهبري جنگ توانست كمك هاي بسيار مهمي را به آمريكا بكند.

اين اظهارات در حاليست كه مقامات آلمان در يكي دو روز گذشته از اظهار نظر در اين باره خود داري كردند.

اشتاين ماير كه خود در زمان صدر اعظمي گرهارد شرودر رياست دفتر وي را بر عهده داشت و در سمت خود به اطلاعات محرمانه اي در اين خصوص نيز دسترسي داشت ، در گفتگو با روزنامه بيلد آلمان اظهار داشت:" آلمان با جنگ مخالف بود و بطور آشكارا هم با آن مخالفت كرد و هيچ حمايت فعالانه اي هم از آن بعمل نياورد".

روزنامه زوددويچه سايتونگ در شماره روز پنجشنبه خود نوشت كه اسناد و مداركي مبني بر حمايت سازمان اطلاعات مخفي آلمان از نيروهاي آمريكايي در عراق وجود دارد .

اين روزنامه و مجله خبري تصويري " پانوراما " با اعلام اين مطلب همچنين تصريح كردند : " ارنست ارولو " هماهنگ كننده سازمان اطلاعات مخفي وقت آلمان در دفترصدراعظم و " آگوست هانينگ " رئيس سازمان اطلاعات اين كشور در آن زمان همكاري هايي را با ارتش آلمان ، در اين زمينه انجام داده اند".

اشتاين ماير در توجيه كمك هاي آلمان گفت: اگر از برخورد موشك ها به يك سفارتخانه يا يك بيمارستان جلوگيري بعمل مي آمد،اين سياست دوگانه نيست و اين اقدام در راستاي حفظ جان بي گناهان است.